استلام 200,000 ريال لسداد ديونك بهامش ربح تنافسي بدون كفيل بالتقسيط 60 شهر عبر مصرف الراجحي

مع اقتراب موعد عيد الأضحى المبارك يتساءل المواطنين على تمويل ميسر لسداد الديون المستحقة في البنوك السعودية لذا لقد أتاح مصرف الراجحي السعودي بالمملكة العربية السعودية خدمة الحصول على تمويل سداد المديونية الذي يصل إلى 5 مليون ريال سعودي كما يمكن الحصول على 200 ألف ريال سعودي بهامش ربح تنافسي للسعودي والمقيم في المملكة العربية السعودية بدون الحاجة إلى كفيل غارم سعودي الجنسية كما يمكن الحصول على التمويل بفترات سداد ميسرة لمدة زمنية طويلة الأجل حتى 5 سنوات ولكن للموافقة على هذا المنتج التمويلي لا بد من توفير جميع الضمانات اللازمة للحصول على تمويل مصرف الراجحي السعودي.

شروط الحصول على تمويل سداد المديونية

لقد وفر مصرف الراجحي السعودي بالمملكة خدمة الحصول على تمويل لسداد الديون المستحقة في البنوك المحلية بالسعودية من خلال توفير للمواطنين السعوديين والمقيمين من مختلف الجنسيات بالمملكة تمويل سداد المديونية بدون كفيل بالتقسيط لمدة 60 شهر لذا سوف نقوم بتوضيح جميع الضمانات اللازمة للحصول على تمويل مصرف الراجحي السعودي بالمملكة كما يلي:

يشترط أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية أو غير سعودي ولكن مقيم في المملكة.

يجب توفير العمر المطلوب حيث يبدأ من 18 عام للسعوديين.

كذلك العمر المطلوب يبدأ من 23 عام إذا كان المتقدم مقيم في المملكة.

يجب توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 4000 ريال سعودي إذا كان سعودي.

أما إذا كان المتقدم مقيم يجب توفير دخل شهري ثابت يبدأ من 5000 ريال سعودي.

يجب توفير جميع الضمانات اللازمة إذا كان المتقدم متقاعد بالمملكة العربية السعودية.

برنامج تمويل سداد المديونية بالسعودية