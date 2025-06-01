ثبت تردد قناة ماجد الفضائية للأطفال على النايل سات وعرب سات لمتابعة أفضل المسلسلات الكرتونية يومياً لطفلك

تعتبر قناة ماجد الفضائية من القنوات الفضائية التب خصصت للطفل حيث تقدم القناة مسلسلات كرتونية مضحكة ومسلية للأطفال الصغيرة ومن أهمها كرتون حياة ماجد ومغامرات منصور لذا سوف نقوم بتوضيح التردد وطريقة تنزيل القناة الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين لقنوات الأطفال لذلك سوف نذكر لكم التفاصيل في مقال اليوم.

ما هو تردد قناة ماجد الفضائية

قناة ماجد الفضائية من القنوات التي تذيع العديد من المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة للأطفال التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في الدول العربية لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة ماجد على الأقمار الصناعية المتاحة نايل سات أو عرب سات لذلك سوف نوضح لكم تفاصيل التردد الحالي للقناة الفضائية على الأقمار الصناعية المتاحة لدينا لتنزيل القناة بكل سهولة.

تردد قناة ماجد للأطفال على نايل سات

التردد: 11411.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة ماجد الفضائية على العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 11804

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تثبيت قناة ماجد الفضائية