غرامة 500.000 دينار على جميع المواطنين في هذه المخالفة.. احذر منها

في إطار إطلاق قوانين تضمن حماية المواطنين وتُحافظ على صحتهم بشكل كبير، أعلنت لجنة الصحة النيابية في بيان لها مؤخرًا، عن طرحها إلى قانون الحماية من تأثير التدخين والمدخنين والعمل على تقليل أضراره التي زادت في الآونة الأخيرة، وذلك بالتصويت عليه من قبل البرلمان في غضون الفترة القادمة، ليوضح عضو اللجنة، باسم الغرابي، أن هناك تجارة بالملايين في هذا المجال الذي أصبح أكثر ضررًا على صحة المواطنين العراقيين، وذلك فإن القانون سيضمن حمايتهم من تأثير التبغ والتقليل منه.

السيطرة على التبغ والمدخنين

أوضحت لجنة الصحة النيابية، أن القانون المطروح يتضمن التركيز على السيطرة الكاملة بموضوع الإعلانات الموجودة، ناهيك عن حظر التدخين في الأماكن المُغلقة التي يُمنع فيها تناول الدخان، كون ذلك لابد أن يكون في بيئة معينة لا تؤثر بالسلب على صحة الآخرين، مثل مكان متكون من حائطين وسقف مفتوح، كما أن القانون الجديد يمنع التدخين في الأماكن العامة والكافيهات المغُلقة.

غرامة مالية كبيرة على المدخنين وتجار التبغ

وأضافت أن القانون يفرض غرامة مالية تُقدر قيمتها بـ 250 ألف دينار عراقي وحتى 500 ألف دينار بناءً على حجم المخالفة المرتكبة بشأن المدخنين، موضحة أن العقوبة تزداد عن ذلك في حالة التأثير بشكل كبير على صحة المواطنين، ومن المرجح التصويت على القانون قبل نهاية الفصل التشريعي، وفي حالة التصويت بهذا القانون، سيمنع العديد من الكوارث الصحية الناجمة عن عملية التدخين وانتشار التبغ بشكل كبير خاصة في الفترة الحالية.