“هنا” استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 البصرة وجميع محافظات العراق

بدأت وزارة التربية العراقية، في إعلان نتائج السادس الابتدائي الدور الأول ببعض المحافظات العراقية، ناهيك عن أنه لم يتبق سوى القليل في المحافظات التي لم تُعلن النتائج بعد، حتى أنه من المتوقع صدورها في غضون الساعات القادمة، وعقب الانتهاء من كافة الإجراءات المتمثلة في التصحيح والمراجعة والتدقيق الكبير، لضمان حصول كل طالب على الدرجات الخاصة به، وسنتعرف معًا على تفاصيل الإستعلام عن النتائج خلال مقال اليوم.

استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول

قم بإتباع مجموعة من الخطوات تؤهلك من أجل استخراج نتائج السادس الابتدائي الدور الأول، في عموم محافظات العراق، بناءً على ما يلي:-

القيام بالدخول إلى موقع نتائجنا الإلكتروني.

أو زيارة موقع وزارة التربية العراقية.

فيما ستتمكن بعدها من اختيار مرحلة السادس الابتدائي الدور الأول.

القيام بعد ذلك باختيار المحافظة المقيم بها الطالب أو الطالبة.

ثم يتم إدخال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب أو اسمه فقط.

وبعدها قم بالنقر على أيقونة “تنزيل”.

حتى تتمكن من استخراج كشوفات نتائج السادس الابتدائي الدور الأول.

بما ستتمكن من الاستعلام عن نتيجتك والدرجات المتحصل عليها في هذه المرحلة الدراسية.

فتح باب اعتراضات السادس الابتدائي الدور الأول في العراق

ومن المتوقع بأن تقوم وزارة التربية العراقية بفتح باب الاعتراضات الخاصة بمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول عقب الانتهاء من رفع النتائج الخاصة بهذه المرحلة الدراسية، ناهيك عن أن ذلك سيكون في غضون الفترة القليلة القادمة، نظير التقديم إلى باب الاعتراض من قبل الطلاب المتظلمين من نتائجهم للقيام بمراجعتها مرة أخرى، والعمل على رصد درجاتهم ومن ثم الإعلان عنها، لضمان حصولهم على ما يستحقون في هذه المرحلة الدراسية.