طريقة فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين يا زول بدون زيارة الفرع الآن بالرقم الوطني فقط

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز البنوك العاملة في الدولة السودانية، حتى أن البنك يوفر العديد من الخدمات المصرفية المختلفة المتمثلة في فتح حسابات بنكية عن بُعد، ناهيك عن إمكانية إنهاء أي خدمة دون الحاجة إلى زيارة الفرع وفي أقل من دقائق معدودة، وعليه سنتعرف معًا على الإجراءات التي تؤهلك من أجل فتح حساب جديد داخل البنك، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

خطوات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تقوم بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم، فنصت على النحو الأتي:-

لابد من زيارة موقع بنك الخرطوم الرسمي.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البنك.

قم باختيار خدمة فتح حساب جديد.

ويتطلب منك حينها إدخال وملء المعلومات الخاصة بالعميل المتقدم.

مع رفع المستندات السارية واللازمة لطلب فتح حساب بنكي.

يُشترط أن تقوم بالموافقة على أحكام وشروط البنك.

التأكيد على صحة البيانات المُدخلة.

مع النقر على زر “إرسال الطلب”.

هل تم فتح فرع بنك الخرطوم داخل مصر؟

إلى وقتنا هذا لم يتم فتح فرع جديد من بنك الخرطوم داخل جمهورية مصر العربية، فيما أن القائمين على البنك يقومون بإجراء دراسة جديدة تضمن افتتاح العديد من الفروع على مستوى العالم، لضمان وصول الخدمات المصرفية إلى كافة العملاء داخل وخارج الدولة السودانية، بالإضافة إلى أن البنك يعمل بشكل دوري على تحديث خدماته المصرفية من أجل التسهيل على العميل في إنهاء دون الحاجة إلى زيارة الفرع.