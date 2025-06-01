“رابط” استخراج أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2025 بالعراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من أبرز البرامج العاملة في دولة العراق، كونه يوفر دعم مادي ملائم في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ناهيك عن أن البرنامج يأتي بإشراف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية المعنية إستقبال كافة طلبات راغبي التقديم في الرعاية الاجتماعية، وسنتعرف معًا على إجراءات استخراج أسماء المشمولين ضمن الوجبة الجديدة خلال السطور التالية.

الإستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية

هناك بعض الخطوات التي تؤهلك من أجل الإستعلام عن أسماء المشمولين ضمن الوجبات الجديدة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم قم بعدها بتسجيل الدخول إلى صفحة خدمات المنصة.

القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن الوجبة الأخيرة.

تحديد المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

النقر على زر “بحث”.

حتى يتم استخراج أسماء المشمولين في الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم في الرعاية الاجتماعية بالعراق

وتتمثل أبرز الشروط المعنية بطلب التقديم في الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، بما يتضمن ذلك شريحة كبيرة من المواطنين الأقل دخلاً والأكثر فقرًا في عموم محافظات العراق، بناءً على ما يأتي:-