طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق 2025

أعلنت وزارة المالية العراقية، عن بدء توزيع رواتب المتقاعدين اليوم الأحد الموافق 1 من شهر يونيو 2025، بإرسال التمويل اللازم إلى مختلف المصارف العاملة في الدولة، نظير أن يتحصل عليه كافة المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، بالإضافة إلى أنه هو الموعد الرسمي لعمليات الصرف الشاملة كافة الأشخاص المستفيدين، وسنتعرف معًا على كافة الإجراءات المعنية بالاستعلام عن قيمة الراتب في غضون السطور التالية.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين بالعراق

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق، وفقًا لما يلي:-

قم بزيارة موقع وزارة المالية العراقية.

مع تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات الوزارة.

بحيث تتمكن من اختيار خدمة الإستعلام عن الرواتب.

قم بإدخال بيانات الشخص المتقاعد في الخانات المخصصة لذلك.

النقر على أيقونة “بحث”.

مع الإنتظار لبضع لحظات حتى تتم عملية البحث.

وعندها ستتمكن من التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بقيمة الراتب.

ما هي شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية؟

أما عن الشروط الواجب توافرها في كافة الراغبين بالاشتراك في هيئة التقاعد الوطنية، والحصول على الراتب الشهري المستحق، فجاءت كما يلي:-