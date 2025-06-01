حدثها الآن تردد قناة كراميش الفضائية للأطفال على القمر نايل سات وعرب سات بأعلى جودة

قناة كراميش الفضائية تقدم أحلى أغاني للطفل من خلال الشخصية الكرتونية سوسو التي نالت إعجاب الكثير ولها شهرة واسعة في الدول العربية بسبب نجاح القناة في تقديم محتوى هادف يعلم ويسلي الأطفال في نفس الوقت كما تقدم مجموعة متنوعة أخرى من الأغاني والأناشيد الجديدة التي نالت إعجاب الملايين من المتابعين لقنوات الأطفال لذا سوف نقوم بتوضيح التردد الحالي للقناة الفضائية المعروفة بأسم قناة كراميش على القمر نايل سات وعرب سات.

تردد قناة كراميش الفضائية

تعتبر قناة كراميش الفضائية للأطفال من أهم القنوات الفضائية التي تقدم محتوى لائق يجذب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نقوم بتوضيح التردد الجديد من تسهيل تنزيل القناة الفضائية المجانية الغير مشفرة ومتاحة للجميع على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات لمشاهدة أفضل البرامج الغنائية المقدمة للأطفال الصغيرة على مدار اليوم بدون انقطاع لذلك كسبت شهرة واسعة وعدد كبير من المتابعين في البلاد العربية.

تردد قناة كراميش نايل سات

التردد: 11603

معدل الاستقطاب: أفقي (H)

كذلك معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة كراميش الفضائية عرب سات

التردد: 11390

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

كما معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

طريقة تنزيل قناة كراميش الفضائية