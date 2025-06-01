رابط الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2025 عند ظهورها لجميع المحافظات العراقية

هناك بحث متواصل حول نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق لجميع المحافظات العراقية الدور الاول حيث هناك العديد من المحافظات العراقية التي قد ظهرت في الأيام الماضية ولكن هناك مجموعة من المحافظات على وشك رفع ورصد الدرجات النهائية ويتم رفعها على موقع وزارة التربية العربية حيث يتم التعرف على النتيجة أونلاين بدون الذهاب إلى أي مدرسة تابعة إلى الوزارة في دولة العراق.

طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الاول

لقد تم توفير العديد من الطرق للتواصل على نتيجة الصف السادس الابتدائي الترم الاول حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة على حسب المحافظة المراد البحث عنها من خلال موقع وزارة التربية العراقية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن:

الدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية.

ثم بعد ذلك عليك اختيار طلب الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الاول.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها.

كتابة الاسم مع الرقم الامتحاني.

بعد كتابة جميع البيانات اللازمة للاستعلام عن النتيجة.

ثم بعد ذلك الضغط على زر الاستعلام لمعرفة النتيجة.

رابط استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي الترم الاول