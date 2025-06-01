هسه رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة فور ظهورها عبر منصة مظلتي

هناك مجموعة من التساؤلات حول طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة في العراق لجميع المحافظات لذا وضحت وزارة العمل العراقية بأن يمكن الاطلاع عليها عند ظهورها من خلال موقع منصة مظلتي الإلكترونية ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الوجبة السابعة حيث يتم الاختيار طبقاً للشروط والأحكام المطلوبة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية.

رابط استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق

لقد وضحت الوزارة بأن موعد صرف دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة الدفعة القادمة لم يحدد بعد كما لم يعلن عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية بالعراق لجميع المحافظات العراقية ولكن يحتاج ذلك الأمر توفير مجموعة من الشروط الموافقة على صرف دعم الرعاية الاجتماعية لذلك سوف نوضح لكم بالمقال كما طريقة الاستعلام عن الدعم مما يلي:

زيارة موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بعد ذلك بالضغط على زر الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

بعد ذلك عليك فتح نموذج الاستعلام.

تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

تحديد المحافظة المراد البحث عنها وتحديد الوجبة الاخيرة وهي الوجبة السابعة.

ثم البحث بالاسم.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية