رابـــط منصة فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثالث 2025

بالاقتراب من نهاية السنة الدراسية 2025، يزداد اهتمام أولياء الأمور والتلاميذ في الجزائر بالحصول على نتائج الفصل الثالث، خاصة مع اعتماد وزارة التربية الوطنية منصة رقمية رسمية لتوفير هذه الخدمة، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة المتواصلة لتعزيز التحول الرقمي في القطاع التربوي، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ما يتيح للأولياء إمكانية متابعة الأداء الدراسي لأبنائهم عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل إلى المؤسسات التربوية.

منصة فضاء أولياء التلاميذ لاستخراج كشف نقاط الفصل الثالث 2025

تعد منصة فضاء أولياء التلاميذ الإلكترونية عبر الرابط tharwa.education.gov.dz الوسيلة الرسمية التي أطلقتها وزارة التربية الوطنية لتمكين الأولياء من الاطلاع على النتائج الدراسية، حيث توفر هذه المنصة إمكانية الوصول المباشر إلى كشوف النقاط، ومتابعة التحصيل الدراسي بدقة، وتعتبر من أبرز إنجازات الوزارة في مسار الرقمنة، وقد أصبحت معتمدة في مختلف الأطوار التعليمية، من الابتدائي إلى الثانوي، ما يعكس ثقة المستخدمين واعتمادهم عليها بشكل متزايد.

كيفية استخراج نتائج الفصل الثالث عبر الموقع الرسمي

للحصول على كشف النقاط الخاص بالفصل الثالث 2025، ينصح باتباع الخطوات التالية بعناية:

الدخول إلى الموقع الرسمي عبر الرابط المعتمد، تسجيل الدخول باستعمال الحساب الشخصي، التوجه إلى قسم “النتائج”، اختيار المستوى الدراسي والسنة الدراسية المعنية، تحديد الفصل الثالث 2025، إدخال المعلومات المطلوبة ثم الضغط على خيار “عرض كشف النقاط”، ويمكن للمستخدم بعد ذلك تحميل الكشف بصيغة PDF أو طباعته مباشرة للاحتفاظ به أو تقديمه عند الحاجة.

طريقة التسجيل وإنشاء حساب جديد على فضاء الأولياء

بالنسبة للأولياء الذين لم يسبق لهم التسجيل في المنصة، يمكنهم إنشاء حساب جديد حيث أن هذه المنصة الرقمية تمثل نقلة نوعية في طريقة تواصل الأولياء مع المؤسسات التربوية، حيث تسهم بشكل فعال في تعزيز الشفافية، وتقوية العلاقة بين الأسرة والمدرسة، مما يساعد في دعم التلميذ وتحسين مساره التعليمي بشكل مستمر.