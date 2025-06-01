تربية البصرة جاري رفع نتائج ال6 الابتدائي في البصرة بالرقم الامتحاني نتائجنا

ينتظر أولياء الأمور والطلبة في محافظة البصرة بفارغ الصبر إعلان نتائج السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024 2025، حيث تعد هذه النتائج مرحلة مفصلية في مسيرة الطلاب التعليمية، وتشهد منصات التواصل الاجتماعي والمواقع التعليمية تفاعلاً واسعًا مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي.

هل تم تحديد موعد نتائج السادس الابتدائي البصرة

حتى لحظة كتابة هذا المقال، لم تعلن مديرية تربية البصرة عن الموعد الرسمي لإصدار نتائج السادس الابتدائي، ولكن تشير التوقعات إلى أن النتائج ستنشر خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك بعد اكتمال عمليات تصحيح الدفاتر وتدقيق الدرجات، وعادةً ما يتم رفع النتائج بعد إعلان نتائج بعض المحافظات الأخرى مثل الكرخ أو الرصافة.

كيف تتابع نتائج السادس الابتدائي في البصرة

لمتابعة النتائج فور صدورها، يُنصح بالاعتماد على المصادر التالية:

الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية

مواقع النتائج التعليمية المعتمدة

الصفحات الرسمية لتربية البصرة على فيسبوك

قنوات التليجرام المختصة بنتائج الامتحانات.

توصيات للطلاب وأولياء الأمور

ينبغي على أولياء الأمور تهدئة أبنائهم وتخفيف التوتر في فترة الانتظار، فالنتائج لا تعكس كل شيء عن قدرات الطالب، بل هي مجرد بداية لمسيرة تعليمية طويلة، كما يُنصح بتجهيز رقم الجلوس واسم المدرسة لتسهيل عملية البحث عند صدور النتائج.

يرجى الحذر من المواقع المزيفة التي تنشر روابط وهمية للنتائج، والتأكد من المصدر الرسمي قبل إدخال أي معلومات، حيث ظهرت في الأعوام السابقة بعض الروابط المشبوهة التي استهدفت المستخدمين.