كل الاجازات الرسمية .. موعد عيد الأضحى 2025 في الإمارات وكم يوم عطلة للمدارس والجامعات؟

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث يعد من أبرز المناسبات الدينية التي تحتفل بها الأمة الإسلامية، يتميز هذا العيد بطقوسه الخاصة التي تعكس روح التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع.

موعد عيد الأضحى 2025 في الإمارات

وفقًا للتقويم الهجري يصادف عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 10 ذو الحجة 1446 هـ، وبناءً على الحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون هذا اليوم موافقًا ليوم الجمعة 6 يونيو 2025 ومع ذلك، سيتم تأكيد الموعد الرسمي بناءً على رؤية الهلال من قبل الجهات المختصة في الدولة.

الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2025

أعلنت حكومة الإمارات أن إجازة عيد الأضحى تشمل يوم وقفة عرفة (9 ذو الحجة) وأيام العيد الثلاثة (10-12 ذو الحجة)، أي من الخميس 5 يونيو حتى الأحد 8 يونيو 2025، وتُطبق هذه الإجازة على موظفي القطاعين الحكومي والخاص، وفقًا لما ورد في البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.

إجازة طلاب طلاب المدارس والجامعات

بالنسبة للقطاع التعليمي يشمل التقويم الأكاديمي للعام الدراسي 2024-2025 إجازة عيد الأضحى، من الخميس 5 يونيو حتى الأحد 8 يونيو 2025، على أن يستأنف الدوام يوم الاثنين 9 يونيو 2025، وتنطبق هذه الإجازة على جميع المراحل الدراسية في المدارس الحكومية.

الاحتفال بعيد الأضحى في الإمارات

يعد عيد الأضحى في الإمارات مناسبة لتعزيز قيم التسامح والتكافل، حيث يشارك الجميع في إدخال السرور على قلوب الآخرين، سواء من خلال تبادل الهدايا أو تقديم المساعدات للمحتاجين، ويحتفل شعب الإمارات بعيد الأضحى بمجموعة من الطقوس والتقاليد التي تعكس القيم الإسلامية الأصيلة، تبدأ الاحتفالات كما يلي: