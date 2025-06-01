رسميًا .. الحسابات الفلكية تعلن موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2025 وموعد الاجازة لموظفي البنوك

يعد عيد الأضحى المبارك من أبرز المناسبات الدينية والاجتماعية في الكويت، حيث تتجلى فيه مظاهر الفرح والتكافل الاجتماعي، وتبدأ الاحتفالات بأداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، حيث يتوافد المواطنون والمقيمون لأداء الصلاة في أجواء روحانية مفعمة بالإيمان.

موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2025

أصدر ديوان الخدمة المدنية في الكويت تعميمًا رقم 6 لسنة 2025 يحدد عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك للسنة الهجرية 1446 وبحسب التعميم:

تبدأ العطلة الرسمية من يوم الخميس 5 يونيو 2025 (وقفة عرفات).

وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

موعد إجازة موظفي البنوك في الكويت 2025

أعلن بنك الكويت المركزي عن تعطيل أعماله بمناسبة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 2025 وبحسب البيان:

ستعطل البنوك أعمالها من يوم الخميس 5 يونيو 2025 حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

على أن تستأنف الأعمال يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

موعد إجازة الطلاب في الكويت لعيد الأضحى 2025

تتزامن إجازة عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية للمدارس في الكويت، والتي تبدأ عادةً في أواخر مايو أو أوائل يونيو وبالتالي، يكون الطلاب في إجازة خلال فترة عيد الأضحى لعام 2025، مما يتيح لهم فرصة للاحتفال بالعيد مع أسرهم دون الحاجة إلى تعديل في الجداول الدراسية.

الاحتفال بعيد الأضحى في الكويت

بعد أداء صلاة العيد في جماعة يقوم الكثيرون بذبح الأضاحي وتوزيع لحومها على المحتاجين، في تجسيد لقيم التضامن والتكافل، كما تنظم الجمعيات الخيرية مثل جمعية الهلال الأحمر الكويتي، حملات لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر المحتاجة داخل البلاد، وتعد “ريوق العيد” (إفطار العيد) من التقاليد الكويتية الأصيلة، حيث تجتمع الأسر لتناول وجبة الإفطار التي تتضمن أطباقًا تقليدية وحلويات خاصة بالمناسبة، كما تقام الفعاليات الثقافية والمسرحيات للأطفال خلال فترة العيد، مما يضفي أجواءً من البهجة والسرور على الجميع.