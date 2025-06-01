للقطاع العام والخاص .. موعد عيد الأضحى في البحرين 2025 وكم يوم اجازة رسميًا؟

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في مملكة البحرين، حيث يحتفل به الشعب البحريني بطقوس مميزة تعبر عن القيم الإسلامية مثل التضحية والتكافل والمحبة، وتبدأ مظاهر العيد بصلاة العيد في المساجد، تليها ذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، إضافة إلى زيارات الأهل والأصدقاء، مما يضفي أجواء من الفرح والتقارب بين أفراد المجتمع

موعد عيد الأضحى في البحرين 2025

وفقًا للحسابات الفلكية من المتوقع أن يكون يوم الخميس 5 يونيو 2025 هو يوم وقفة عرفات، ويليه أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025، كما أن هذه التواريخ تعتمد على الرؤية الشرعية للهلال، وسيتم التأكيد الرسمي من قبل الجهات المختصة في المملكة.

إجازة عيد الأضحى للموظفين في البحرين 2025

أصدر سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعميمًا بشأن عطلة عيد الأضحى المبارك، نص على تعطل وزارات المملكة وهيئاتها ومؤسساتها العامة يوم الوقوف بعرفة ويوم العيد واليومين التاليين له وبناءً على هذا التعميم، من المتوقع أن تكون إجازة عيد الأضحى للموظفين في البحرين لعام 2025 على النحو التالي:

الخميس 5 يونيو: وقفة عرفات.

الجمعة 6 يونيو: أول أيام العيد.

السبت 7 يونيو: ثاني أيام العيد.

الأحد 8 يونيو: ثالث أيام العيد.

استئناف الدوام الرسمي يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

إجازة العاملين في البنوك الرسمية البحرينية

أعلن مصرف البحرين المركزي أن عطلة عيد الأضحى لعام 1446 هـ ستبدأ يوم الجمعة 6 يونيو 2025 وتستمر حتى يوم الأحد 8 يونيو 2025 وبذلك، عطل البنوك أعمالها خلال هذه الفترة، على أن تستأنف الأعمال يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

إجازة الطلاب في المدارس البحرينية 2025

تصادف إجازة عيد الأضحى المبارك مع العطلة الصيفية للمدارس في البحرين، والتي تبدأ عادة في أواخر مايو أو أوائل يونيو وبذلك، يكون الطلاب في إجازة خلال فترة عيد الأضحى لعام 2025، مما يتيح لهم فرصة للاحتفال بالعيد مع أسرهم دون الارتباط بالتزامات دراسية.

عادات الشعب البحريني عيد الأضحى 2025

تعد “الحيه بيه” من أهم التقاليد البحرينية الأصيلة، حيث يصنع الأطفال قفة صغيرة من سعف النخيل، يزرعون فيها الحبوب مثل القمح والشعير، ويعلقونها في المنازل حتى تنمو، ثم يُلقونها في البحر عشية العيد، كما تقام الفعاليات الثقافية والمسرحيات للأطفال خلال فترة العيد، مما يضفي أجواءً من البهجة والسرور على الجميع.