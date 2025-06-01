رسميًا .. موعد عيد الأضحى في مصر 2025 واجازة موظفي البنوك والقطاع العام والخاص

عيد الأضحى في مصر يُعد من أهم المناسبات الدينية التي ينتظرها المسلمون كل عام، حيث يسود البلاد جو من البهجة والتراحم والتقارب بين أفراد المجتمع، يتميز العيد بطقوسه المميزة مثل أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد، وذبح الأضاحي وتوزيعها على المحتاجين، إلى جانب تبادل الزيارات بين الأقارب والأصدقاء، كما يمثل العيد عطلة رسمية تمنح فرصة للراحة والاحتفال بين الأسرة والمجتمع.

موعد عيد الأضحى في مصر 2025

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هجريًا ستوافق يوم الأربعاء 28 مايو 2025، وفقًا للحسابات الفلكية المعتمدة على حركة القمر لحظة الاقتران، وبناءً على هذا التحديد:

ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو 2025.

ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الجمعة 6 يونيو 2025.

موعد إجازة الموظفين في البنوك 2025

وفقًا لأجندة الإجازات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء، تبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 من يوم الخميس 5 يونيو بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو، تشمل هذه الإجازة العاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والبنوك، وفقًا لما يحدده البنك المركزي المصري في بيانه الرسمي.

مواعيد إجازة عيد الأضحى في مصر 2025

تعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2025 من أطول الإجازات الرسمية في مصر خلال العام، حيث تمتد لخمسة أيام متتالية على النحو التالي: