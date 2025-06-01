كم يوم لقطاعي العام والخاص؟ رسميًا الحكومة تُعلن موعد اجازة عيد الاضحى السعودية 2025 بالتفاصيل

مع اقتراب موسم الحج وعيد الأضحى المبارك لعام 1446 هـ / 2025 م، أعلنت الجهات الرسمية في المملكة العربية السعودية عن مواعيد بداية شهر ذي الحجة وموعد وقفة عرفة، وأول أيام عيد الأضحى، بالإضافة إلى تفاصيل إجازات العاملين في مختلف القطاعات.

موعد اجازة عيد الاضحى السعودية

أعلن البنك المركزي السعودي أن إجازة عيد الأضحى المبارك للمؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك ومراكز الصرافة كما يلي:

ستبدأ يوم الخميس 9 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 5 يونيو 2025 م .

تنتهي يوم الثلاثاء 14 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 10 يونيو 2025 م .

مع ذلك، ستبقى بعض الفروع مفتوحة خلال هذه الفترة في الأماكن التي تستدعي الحاجة، مثل مدينتي حجاج الجو والبحر والمنافذ الحدودية والمشاعر المقدسة في مكة والمدينة، لتقديم الخدمات للحجاج والمعتمرين.

موعد إجازة العاملين في القطاعين الحكومي والخاص

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إجازة عيد الأضحى المبارك:

للقطاعين الخاص وغير الربحي بأربعة أيام ، تبدأ من يوم عرفة الخميس 5 يونيو 2025 م .

أما بالنسبة للقطاع الحكومي ، فمن المتوقع أن تكون الإجازة مشابهة ، تبدأ من يوم الخميس 5 يونيو .

تستمر حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025 م .

على أن ي ستأنف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 م .

إجازة عيد الأضحى السوق المالية السعودية 2025

أعلنت تداول السعودية أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 م، على أن يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 م.

موعد عيد الأضحى في السعودية 2025

أعلنت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية أن يوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو غرة شهر ذي الحجة لعام 1446 هـ، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال في مناطق متعددة وبناءً على ذلك:

وقفة عرفة : الخميس 5 يونيو 2025.

أول أيام عيد الأضحى : الجمعة 6 يونيو 2025.

هذا الإعلان يأتي بعد تأكيد لجان الترائي رؤية الهلال بالعين المجردة في مناطق مثل تمير وسدير والطائف، ومع هذه الترتيبات، تستعد المملكة العربية السعودية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع توفير الخدمات اللازمة للحجاج والمعتمرين، وضمان سير العمل في القطاعات الحيوية خلال فترة الإجازة.