كل عام وانتم بخير .. موعد عيد الأضحى في سلطنة عمان 2025 وعدد ايام الإجازة الرسمية

يعد عيد الأضحى في سلطنة عمان مناسبة دينية واجتماعية هامة، تجمع بين العبادة والتقاليد العريقة، وتعزز من قيم المحبة والتآخي بين أفراد المجتمع، وفيما يلي سوف نتعرف على موعد عيد الأضحى في عمان 2025.

موعد عيد الأضحى في عمان 2025

تستعد سلطنة عُمان لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 2025، حيث أعلنت اللجنة الرئيسة لتحديد أهلة الشهور الهجرية عن ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1446هـ.

ليكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025 هو الأول من شهر ذي الحجة .

ويكون يوم الجمعة 6 يونيو 2025 أول أيام عيد الأضحى المبارك .

الإجازات الرسمية لعيد الأضحى 2025 في سلطنة ع ُ مان

أعلنت السلطات العُمانية أن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 ستبدأ من يوم الخميس 5 يونيو 2025 (وقفة عرفات) وتستمر حتى يوم الإثنين 9 يونيو 2025، لتشمل خمسة أيام متتالية، تشمل هذه الإجازة القطاعين العام والخاص، مع مراعاة تعويض يوم الجمعة كونه عطلة أسبوعية في السلطنة .

طقوس الاحتفال بعيد الأضحى في سلطنة ع ُ مان