متى؟ موعد اجازه عيد الاضحى اليمن 2025 وعدد أيام الاجازة الرسمية

يعتبر عيد الأضحى من أهم المناسبات الدينية في اليمن، حيث يحتفل به المواطنون بأداء الصلوات وتقديم الأضاحي وزيارة الأقارب والأصدقاء، وتعد الإجازة الرسمية فرصة للمواطنين للاحتفال بهذه المناسبة الدينية، وقد أعلنت بعض الجهات الرسمية في اليمن عن مواعيد الإجازة لعام 2025 كما سنذكر لاحقًا.

موعد اجازه عيد الاضحى اليمن

تحدد إجازة عيد الأضحى للموظفين في اليمن بناءً على إعلان وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وفقًا للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، تبدأ الإجازة الرسمية لعيد الأضحى من يوم 9 ذي الحجة وتستمر حتى اليوم الرابع من أيام العيد، أي حتى 13 ذي الحجة، وبناءً على التوقعات من المرجح التالي:

أن تبدأ الإجازة يوم الأربعاء 4 يونيو 2025 وتستمر حتى الأحد 8 يونيو 2025.

على أن يستكمل الدوام الرسمي يوم الاثنين 9 يونيو 2025.

موعد عيد الأضحى في اليمن 2025

وفقًا للتقويم الهجري، ويتوقع أن يصادف يوم عرفة في اليمن يوم الأربعاء 4 يونيو 2025، ويليه أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الخميس 5 يونيو 2025، تُعد هذه التواريخ تقديرية وتعتمد على الرؤية الشرعية لهلال شهر ذي الحجة، وقد تختلف بناءً على الإعلان الرسمي من الجهات المختصة في اليمن.

إجازة عيد الأضحى للطلاب في اليمن 2025

بالنسبة للطلاب تتزامن إجازة عيد الأضحى مع الإجازة الرسمية التي تُعلنها وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، عادةً ما تُصدر وزارة التربية والتعليم تعميمًا يحدد مواعيد الإجازة للمدارس والجامعات، بما يتوافق مع الإجازة الرسمية للعيد، ومن المتوقع أن تتبع إجازة الطلاب في عام 2025 نفس النمط، حيث تبدأ الإجازة في يوم عرفة وتستمر طوال أيام العيد، مع إمكانية تمديدها حسب ما تراه الوزارة مناسبًا.