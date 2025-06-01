موعد صرف الدفعة 91 من حساب المواطن لشهر يونيو 2025 للمستحقين

تستعد السعودية لصرف الدفعة 91 من برنامج حساب المواطن بينما يتيح البرنامج للمستفيدين الاستعلام عنه بشكل إلكتروني لذلك يترقب جميع المستفيدون من البرنامج في السعودية لصرف الدفعة الـ 91 من برنامج حساب المواطن والذي مقرر صرفه في شهر يونيو 2025، ولذلك ازداد محركات البحث في الآونة الأخيرة عن موعد نزول الدفعة من برنامج حساب المواطن فيكون بمثابة دعم نقدي لعدد كبير من الأسر خاصة مع وجود تغيرات في الأسعار بصورة مستمرة، حيث تحتاج كل تلك الأسر المساندة المالية لتحمل أعباء المعيشة ولهذا سوف نقدم لكم كافة التفاصيل حول موعد نزول الدفعة 91 من برنامج حساب المواطن لعام 1446-2025.

موعد صرف الدفعة 91 من حساب المواطن

حسب وسائل الإعلام المحلية فقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن كافة التفاصيل حول موعد نزول الدفعة 91 من برنامج حساب المواطن، حيث ينتظر عدد كبير من الأسر السعودية الإعلان عن موعد نزول الدفعة القادمة من برنامج حساب المواطن 2025، وبناء علي ذلك الإعلان قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتحديد موعد نزول الدفعة 91 من برنامج حساب المواطن لتكون في يوم الثلاثاء الموافق 10 من شهر يونيو لعام 2025-1446، ومن الجدير بالذكر أن ذلك هو الموعد الرسمي ليتم تحويل القيمة المالية المستحقة للمستفيدين إلى حساباتهم البنكية بشكل مباشر وفق الآلية المعتادة.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن

حتى تتمكن من الاستعلام عن نتائج الأهلية لبرنامج حساب المواطن يجب على المستفيدين اتباع تلك الخطوات الآتية: