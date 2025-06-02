أغاني وهيصه لعيالك طول اليوم “تردد قناة طيور الجنة”.. أغاني حصرية هتفرح كل أطفالك 2025

قد يمكنكم الان الحصول على تردد قناة طيور الجنة المخصصة فى تقديم اغاني الأطفال، والتي قد تعتبر من أهم واكبر القنوات التي تساعد فى زيادة المعلومات والمهارات المخصصة لجميع الاطفال فى مختلف الأعمار، كما أيضا يمكنكم الحصول على تحميل القناة والاستمتاع بها على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع على الاطلاق على مدار اليوم.

تردد قناة طيور الجنة

احصل الان على تردد قناة طيور الجنة، والتي قد تعتبر واحدة من اهم واكبر القنوات المخصصة فى عالم الأطفال، كما يمكنكم الحصول على أهم الاغاني والبرامج المخصصة فى عالم الأطفال على الأطلاق، والتي قد تساعد بشكل كبير فى الوصول الى أكبر واهم المعلومات المتميزة فى عالم الأطفال على الأطلاق، وقد يشمل التردد الخاص بالقناة فى الأتي وهو:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطا: 4/5.

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطا: 6/3.

تنزيل قناة طيور الجنة على التلفاز

قد يمكنكم الان وبكل سهولة الحصول على تردد قناة طيور الجنة والأستمتاع بالقناة من خلال تحميلها على التلفاز الخاص بك، وقد يشمل هذا الأمر مجموعة بسيطة من الخطوات، والتي قد تعتبر ايضا من أهم واكبر القنوات المتميزة على الأطلاق فى عالم الاطفال، وقد تشمل هذه الخطوات الأتي وهي: