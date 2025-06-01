خطوات تغيير كلمة المرور في نظام فارس 1446 الكترونيا لحساب مفعل وآمن

لقد صدقت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية على واحد من أكثر الأنظمة التعليمية التي تتيح بعض الخدمات للمعلمين والإداريين في المملكة وهو نظام فارس، لذلك يتم تحديثه بشكل مستمر فتجد عدد كبير من المعلمين في السعودية يبحث عن كيفية تغيير كلمة المرور في نظام فارس حتى لا يحدث أي اختراق للنظام ولضمان حفظ كافة المعلومات من أي تدخل غريب، حيث يساعد في تقديم الكثير من خدمات والتي تتمثل في طلبات الإجازات والإستعلام عن قيمة الرواتب، ولهذا أصبح التساؤل حول خطوات تغيير كلمة المرور كثيرا من قبل مستخدمين المنصة.

خطوات تغيير كلمة المرور في نظام فارس 1446

لجميع الراغبين في تغيير كلمة المرور في نظام فارس بكل سهولة عليك باتباع تلك الخطوات الآتية:

عليك فتح بوابة “نظام فارس” من خلال التوجه إلى الصفحة الرئيسية، وسوف يطلب منك تسجيل الدخول عن طريق إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

وبعد دخولك النظام عليك بالتوجه إلى خيار “الإعدادات” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية لتغير كلمة المرور، وسوف يظهر أمامك بالصفحة الرئيسية مجموعة من الخيارات المتاحة.

ثم قم بإدخال كلمة المرور القديمة حتى يتم التأكد من هويتك، وبعدها اختر قسم “تعديل كلمة المرور” الموجودة أسفل الشاشة ثم أدخل كلمة المرور الجديدة ويجب أن تكون قوية وصعبة.

كما يجب عليك التأكد من دقة البيانات التي تم إدخالها ثم اضغط على زر “تطبيق” حتى يتم تغير كلمة السر وسوف يظهر لك إشعار بنجاح العملية.

تغيير كلمة مرور نظام فارس في السعودية

يمكنك تغير كلمة المرور ووضع كلمة مرور آمنه وقوية حتى لا يتم اختراق النظام بكل سهولة لذلك يجب عليك معرفة النصائح التالية لكي يتم تحديد كلمة المرور بسهولة، كالآتي: