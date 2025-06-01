رددها وأحصل على الثواب .. ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة “اللهم أني أسالك من الخير كله عاجله وأجلة ما علمت منه ومالم أعلم”

قد أزدات عمليات البحث بشكل كبير عن العديد من المواقع الالكترونية المختلفة، حول ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة، بالاضافة الى أنه ايضا قد يبحث عنها العديد من الأشخاص من أجل التقرب من الله عز وجل فى هذه الأيام المباركة، بالأضافة إلى أنه ايضا قد يوجد العديد من الأشخاص أيضا الذي يحاولون الوصول الى الأدعية التي تساعد فى أستجابة الدعاء.

ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة

قد يوحد العديد من الأشخاص المختلفة الذي يبحثون عن أدعية العشر الأوائل من ذي الحجة، والتي قد تعتبر من أكثر الأدعية التي تقرب بين العبد والله عز وجل فى هذه الأيام المباركة، وقد تشمل هذه الادعية فى الاتي وهما:

اللهم أني أسالك من الخير كله عاجله وأجلة ما علمت منه ومالم أعلم.

اللهم أني أسالك من الخير من سألك عبدك ونبينك يا ارحم الرحمين.

اللهم أني أعوذ بك من شر ما عاذ به عبدم ونبينك يا رب العالمين.

اللهم أني أسالك أن تجعل كل قضاء قضيته خيرًا لي.

اللهم أني أستغفرك عن جميع ذنوبي بقدر ما علمت منها ومالم أعلمن.

ادعية يوم عرفات

قد يوجد العديد أيضا من ادعية يوم عرفات المتميزة والتي قد يمكن بكل سهولة أن يتم دعائها فى هذه الأيام المبارك، والتي قد تشمل الأتي وهي: