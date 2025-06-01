كم يوم؟ .. موعد إجازة عيد الأضحى في العراق 2025 لموظفي القطاع الخاص والعام وموظفي البنوك

يعد عيد الأضحى المبارك من أهم المناسبات الدينية والاجتماعية في العراق لدى المسلمين، حيث تتجلى فيه مظاهر الفرح والتقارب الاجتماعي وفي عام 2025، أعلنت الحكومة العراقية تفاصيل الإجازة الرسمية ومظاهر الاحتفال التي تعكس عمق التقاليد العراقية.

موعد إجازة عيد الأضحى في العراق 2025

يعد عيد الأضحى في العراق مناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية والاحتفاء بالتقاليد العريقة، حيث يجمع بين الروحانية والفرح الشعبي، مما يجعله حدثًا مميزًا في حياة العراقيين، وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي أن عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 2025 ستبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025، وتستمر حتى مساء يوم الاثنين 9 يونيو 2025، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

إجازات موظفي البنوك لعام 2025

وفقًا للبنك المركزي العراقي، فإن العطل الرسمية تشمل أيضًا القطاع المصرفي وبالتالي، فإن البنوك تغلق أبوابها خلال فترة عطلة عيد الأضحى من يوم الخميس 5 يونيو حتى يوم الاثنين 9 يونيو 2025، على أن يُستأنف العمل يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025.

مظاهر احتفالات العراقيين بعيد الأضحى

يحتفل العراقيون بعيد الأضحى بمجموعة من التقاليد والطقوس التي تعكس تراثهم الثقافي والديني، في بداية الاحتفالات يتم أداء صلاة العيد في المساجد والساحات العامة، يليها ذبح الأضاحي وتوزيع اللحوم على الأقارب والفقراء والأحباب، تشهد المدن العراقية تنظيم مهرجانات شعبية وعروض فنية في الساحات والحدائق، كما تُقام الألعاب المخصصة للأطفال مثل المراجيح والدواليب الهوائية، وتُعد الموائد العراقية خلال العيد من أبرز مظاهر الاحتفال، حيث تُحضّر أكلات تقليدية مثل الدولمة، القوزي، الكليجة، والكاهي بالقيمر.