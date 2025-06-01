جارى الرفع..موقع نتائج السادس الابتدائي 2025 نينوى على لينك مباشر لموقع نتائجنا

موقع نتائج السادس الابتدائي 2025 نينوى، وهي أحد المحافظات التي حتى الآن لم تعلن نتائج طلابها للدور الأول لصف السادس الابتدائي، ومن المتوقع ان تقوم باعتمادها وإعلانها في خلال الساعات القلية المقبلة، وخاصة انه أعلنت اغلب المحافظات العراقية نتائج طلابها إلكترونيا على موقع نتائجنا، وسوف نتابع معكم لحظة بلحظة عملية اعلان نتائج السادس الابتدائية 2025 لعموم المحافظات العراقية عبر موقعنا الإلكتروني

موقع نتائج السادس الابتدائي 2025 نينوى

تواصل الإدارة التعليمية بمحافظة نينوى العراقية عمليات تصحيح ومراجعة أوراق طلابها على ان تنتهي رسميا خلال الساعات المقبلة من اعتماد ورفع نتائج طلابها إلكترونيا في ملفات بى دى اف على موقع نتائجنا التعليمي والمواقع العراقية الأخرى، واعتماد العديد من المحافظات العراقية نتائج طلابها رسميا في الساعات الماضية ومع إعلان نسب النجاح لهذا العام الدراسي، والتي جاءت عالية على غير المتوقع نظرا إلي أن العديد من الطلاب اشتكوا من بعض الاختبارات وانه جاءت بعه بعض النقاط الغامضة.

رابط نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

نقدم إليك عدة روابط يمنكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب في الصف السادس الابتدائي، والتي منها الان رابط موقع نتائج السادس الابتدائي 2025 نينوى عبر نتائجنا بالخطوات