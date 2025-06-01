بورصة الدواجن المصرية تكشف عن اسعار الكتاكيت اليوم بتاريخ 1 يونيو 2025

قد اعلنت رسمية بورصة الدواجن عن اسعار الكتاكيت اليوم الموافق الأحد الأول من شهر يونيو 2025، وقد كشفت أيضا العديد من انواع الكتاكيت التي قد تشمل الأسعار المختلفة والتي تزيد بشكل كبير فى أسعارها بين اليوم والاخر، كما ايضا قد كشفت الجهات المختصة والشركات المنتجة فى الأسواق عن اعلديد من المعلومات المختلفة التي من خلالها يتم الحفاظ على الكتاكيت فى المنازل للتربية.

اسعار الكتاكيت اليوم

قد اختلفت اسعار الكتاكيت اليوم الموافق الأول من شهر يونيو 2025، عن الأيام السابقة، وذلك يعود الى بورصة الدواجن، التي قد كشفت بالفعل انحفاظ فى سعر الكتاكيت، واوضحت العديد من الأسعار المختلفة التي متداولة فى العديد من الاسواق المصرية والتي قد تشمل الأتي ومنها:

الكتكوت الأبيض يصل سعرة الى 22 جنية مصري.

يصل سعر الكتكوت الأبيضا قطعان الى 16 جنية مصري.

كما يصل سعر الكتكوت ساسو بيور الى 12 جنية مصري.

كما يصل سعر الكتكوت البلدي الى 8 جنية مصري.

كما يصل سعر الكتكوت الهجين الى 7 جنية مصري.

وقد يصل سعر الكتكوت الجيل الثاني الى 12 جنية مصري.

وكما يصل سعر الكتكوت روزي بيور الى 13 جنية مصري.

اسعار الكتاكيت فى الشركات المنتجة

قد يوجد العديد من الأسعار المختلفة التي تشملها الشركات المنتجة حول اسعار الكتاكيت لهذا اليوم الحالين وقد تشمل الأتي وهي: