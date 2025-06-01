عموم المحافظات .. بدون رقم امتحاني “نتائج السادس الابتدائي 2025” .. استعلم عنها الآن

نتائج السادس الابتدائي 2025 بدأت بالظهور في بعض المحافظات في العراق، وتعتبر نتيجة السادس الابتدائي هي بداية جميع النتائج التفصيلية التي يتعرض لها الطالب خلال مسيرته التعليمية، لذلك ينتظرها الطلاب وأولياء الأمور بفارغ الصبر، ويمكن للطلاب الحصول على النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية أو موقع نتائجنا.

نتائج السادس الابتدائي 2025

يمكن لطلاب السادس الابتدائي الحصول على النتيجة من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية باتباع الخطوات الآتية:

في البداية التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية

التوجه إلى قائمة نتائج الطلاب.

النقر على خانة “نتيجة الصف السادس الابتدائي” من القائمة الرئيسية.

تحديد الفصل الدراسي “الفصل الدراسي الثاني 2025”.

إدخال اسم الطالب رباعي والرقم الامتحاني الخاص بالطالب في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة”عرض النتيجة” ويتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة.

نتائج السادس الابتدائي 2025 موقع نتائجنا

لمعرفة نتائج السادس الابتدائي 2025 عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية: