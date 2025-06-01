طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي البارد في الصيف أحلى وأفر حاجة حلوة في البيت

يعتبر الجيلي إحدى الحلويات المنزلية سهلة الصنع والتي لها الكثير من الألوان والأطعمة اللذيذة وأفضل من الحلويات الجاهزة، فهي من أنواع الحلويات سهلة الصنع في المنزل والآمنة والصحية للأطفال والكبار، كما أن تناوله يكثر بالصيف لارتفاع الحرارة فهي وجبة منعشة وباردة، ويمكن صنعها في المناسبات العائلية للتحلية ولها مذاق مميز ولها الكثير من الأطعمة حسب التفضيل.

مكونات وصفة تشيز كيك الجيلي

نعرض لكي محتوي الوصفة حتى تتمكني من الصنع الأمثل لوصفة التشيز كيك بالجيلي، والتي تتمثل في:

كوبان كبيران من البسكوت السادة المطحون.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

كوبان من الجبنة الكريمي.

علبة كريمة خفق أو قشطة بلدي.

ملعقة واحدة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من السكر البودرة أو أقل أو أكثر حسب رغبتك.

معلقتان كبيرتان من الجيلاتين المذاب في ربع كوب من الماء الساخن.

باكيدج واحد من الجيلي بالنكهة التي تحبينها موز أو فراولة.

نوع فاكهة مفضل للتزيين.

طريقة عمل تشيز كيك بالجيلي البارد

يمكنك تحضير وصفة تشيز كيك بالجيلي في البيت بوصفة سهلة ومضمونة من خلال القيام بعدة خطوات كالآتي: