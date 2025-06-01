نتيجة مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا  .. باريس يتوفق على انتر خمس أهداف مقابل لا شيء!

تتجه أنظار عشاق مباريات كرة القدم في كافة أنحاء العالم إلى ملعب أليانز أرينا والذي يحتضن أهم مباراة في تاريخ الكرة الأوروبية هذا الموسم، حيث يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2024/2025، حيث يسعى كل فريق لكتابة فصل جديد في تاريخه القاري، بالإضافة إلى تحقيق اللقب الأغلى في تاريخ أوروبا، حيث تعتبر المواجهة بالكثير بين القوة الهجومية للفريق الباريسي والصلابة لفريق إنتر ميلان.

نتيجة مباراة نهائي دوري ابطال اوروبا

يواجه باريس سان جيرمان أمام فريق إنتر ميلان اليوم السبت الموافق 31 مايو في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025 وتقام المباراة في تمام الساعة 10 مساًء على أرض ملعب أليانز ويتم عرض المباراة عبر قناة بي إن سبورت HD 1، بعدما تأهل إنتر إلى النهائي على حساب نظيره برشلونة بعدما فاز إياب برباعية مقابل ثلاثة أهداف بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بثلاثية لكل فريق، وتأهل فريق باريس إلى الدور ذاته على حساب نظيره أرسنال إذا انتهت مباراة الذهاب بفوزه بهدف نظيف وكرر الفوز في الإياب بهدفين مقابل هدف.

نتيجة مباراة اليوم

بعد نهاية مباراة اليوم الحاسمة وحصول باريس بالفوز على دوري أبطال اوروبا، لتكون فائزة بخمسة أهداف مقابل لا شيء لفريق انتر ميلان، حيث كانت المباراة من ضمن المباريات الحاسمة للغاية، وبالتالي فأن جماهير انتر ميامي ينتظر مبارياته القادمة امام الأهلي في مونديال الأندية 2025.