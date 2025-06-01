طريقة عمل المارشميلو في البيت بنص كوباية سكر بس حاجة حلوة موفرة للولاد

المارشميلو إحدى أنواع الحلويات المنتشرة بشكل شائع جدا حيث يتناولها الكثير من الأطفال، فهي لذيذة الطعم وهشة ولها قوام لزج وجميل للأطفال ولها الكثير من الأشكال مما يساعد على إلفات انتباه الأطفال، كما يستخدمها الكبار في تزيين الحلويات مثال تزيين الجاتوه وتورتة أعياد الميلاد والمناسبات وتزيين مخفوق حليب الشوكولاتة، ولهذا سنوفر لكي اليوم طريقة سهلة وسريعة لعمل المارشميلو في المنزل.

مكونات وصفة حلوى المارشميلو

يمكننا التعرف على المقادير اللازمة لتحضير وصفة حلوة المارشميلو من خلال النقاط التالية:

اثنان من بياض البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الماء الساخن ميا يوازي ثلث كوب ماء.

نصف كوب من السكر البودرة لعدم التكتل في المكونات.

كوب واخد كامل من نشا الذرة.

ملعقة إلا ربع من الفانيليا لزيادة الرائحة الجميلة.

عدد ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة للحصول على الطعم اللزج في الفم.

طريقة عمل المارشميلو في البيت

بعد أن وفرنا جميع المكونات اللازمة يمكننا التعرف على طريقة تحضير المارشميلو في البيت من خلال الوصفة التالية: