طريقة عمل المارشميلو في البيت بنص كوباية سكر بس حاجة حلوة موفرة للولاد

المارشميلو إحدى أنواع الحلويات المنتشرة بشكل شائع جدا حيث يتناولها الكثير من الأطفال، فهي لذيذة الطعم وهشة ولها قوام لزج وجميل للأطفال ولها الكثير من الأشكال مما يساعد على إلفات انتباه الأطفال، كما يستخدمها الكبار في تزيين الحلويات مثال تزيين الجاتوه وتورتة أعياد الميلاد والمناسبات وتزيين مخفوق حليب الشوكولاتة، ولهذا سنوفر لكي اليوم طريقة سهلة وسريعة لعمل المارشميلو في المنزل.
مكونات وصفة حلوى المارشميلو
يمكننا التعرف على المقادير اللازمة لتحضير وصفة حلوة المارشميلو من خلال النقاط التالية:
- اثنان من بياض البيض.
- ٣ ملاعق كبيرة من الماء الساخن ميا يوازي ثلث كوب ماء.
- نصف كوب من السكر البودرة لعدم التكتل في المكونات.
- كوب واخد كامل من نشا الذرة.
- ملعقة إلا ربع من الفانيليا لزيادة الرائحة الجميلة.
- عدد ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودرة للحصول على الطعم اللزج في الفم.
طريقة عمل المارشميلو في البيت
بعد أن وفرنا جميع المكونات اللازمة يمكننا التعرف على طريقة تحضير المارشميلو في البيت من خلال الوصفة التالية:
- قومي بتناول حلة صغيرة الحجم وقومي بوضع الكوب الكامل من نشا الذرة المنخول حتى تتأكدي من عدم حصول أي تكتل في وصفتك اللذيذة وقومي بإضافة النصف كوب من السكر.
- وضعيهم علي نار هادئة حتى يذوب السكر ويذبل طعم النشا بالسكر مع التقليب وحتى يتحول لون السكر إلى الذوبان باللون الأصفر أو الأبيض الشفاف واندماجه مع الخليط.
- ثم قومي بأخذ معلقتين من الجيلاتين البودرة علي تلت كوب من الماء الساخن وإضافة على المزيج الآخر في الحلة والتقليب على نار هادئة حتى يصبح القوام مثالي.
- وهنا نقوم برفع حلة الخليط من على النار ونتركها في مكان هادئ وبارد ثم نقوم بضرب بياض البيض بمضرب يدوي أو كهربائي حسب الإمكانية.
- ثم نقوم بإضافة الخليط لمسحوق المارشميلو على بياض البيض المضروب ونقوم بالتأكيد على عملية الخفق للمكونات كلها ببعضها البعض لمدة خمس دقائق.
- وهنا عليكي أن تقومي بشراء ألوان طعام صحية وتأكدي من صلاحيتها وأنها نوع جيد للطعام وحسنة المذاق وضيفي الألوان التي تحبينها.
- وإذا كنتي تريدي أن تصنعي أكثر من لون قومي بتقسيم الكمية بشكل متساوي على الألوان التي تحبيها حسب الرغبة وقومي بإضافة نكهات مثل الموز أو البرتقال أو الفراولة ورش السكر البودرة على المكونات.
- وأخيرا قومي بعمل أشكال لأطفالك في صينية أو صاج كبير وقومي برش السكر تدريجيا واتركيه حتى يبرد حتى تحصلي على مارشميلو لذيذ وجميل الشكل.