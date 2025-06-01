طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025 في العراق عبر وزارة المالية العراقية

يهتم عدد كبير من المواطنين في دولة العراق بالإطلاع بشكل مستمر على المستحقات المالية الخاصة بالمتقاعدين وذلك بسبب أهمية الموضوع بالنسبة لفئة كبيرة من المجتمع وبالأخص كبار السن والمتقاعدين من العمل، وقد تم الإعلان سابقا عن آخر زيادة خاصة برواتب المتقاعدين في سنة 2024، ومنذ ذلك الوقت لم يتم الإعلان مجددا عن أي زيادات رسمية أخرى، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن يصدر مجلس النواب العراقي توضيحات رسمية حول الموازنة الجديدة المتعلقة بالرواتب، ويشمل ذلك بطبيعة الحال رواتب المتقاعدين وهو ما زاد من التساؤلات مؤخرا حول الطريقة الصحيحة لمعرفة قيمة الرواتب لشهر يونيو 2025، لذلك نعرض لكم في هذا المقال المبسط والمختصر كافة التفاصيل المرتبطة برواتب المتقاعدين في العراق مع شرح سهل لكيفية الاستعلام عنها خطوة بخطوة وبطريقة واضحة تماما.

طريقة الاستعلام عن رواتب المتقاعدين لشهر يونيو 2025

لكي تتمكن من الاستعلام بشكل صحيح عن الرواتب الخاصة بالمتقاعدين في دولة العراق لشهر يونيو 2025، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية بدقة:

الخطوة الأولى قم باستخدام محرك البحث للدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لـ “وزارة المالية العراقية“.

وبالخطوة الثانية عليك بتسجيل الدخول إلى حسابك الشخصي عن طريق ملء الخانات المطلوبة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

و بالخطوة الثالثة من خلال القائمة الرئيسية التي تظهر أمامك قم بتحديد خدمة “معرفة قيمة الراتب”، ثم عليك أن تملأ الخانات الظاهرة أمامك بجميع البيانات المطلوبة بشكل دقيق.

ثم قم بالضغط على زر “استعلام” وذلك بعد التأكد تماما من صحة البيانات التي أدخلتها مسبقا، وانتظر قليلا حتى تظهر لك النتيجة المطلوبة.

شروط التقديم في هيئة التقاعد بالعراق

هناك مجموعة من الشروط لابد من توافرها من أجل التقديم في هيئة التقاعد بالعراق، ويمكننا التعرف عليها من خلال الآتي: