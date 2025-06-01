رجّعي البوتاجاز يلمع زي أول يوم.. اكتشفي السر الخيالي لتنظيف عيون البوتاجاز المحروقة وإزالة الدهون العنيدة بمكون سحري مش هيخطر على بالك!

تعد عيون البوتاجاز من أكثر أجزاء المطبخ عرضة للأوساخ والدهون المتراكمة، ومع الاستخدام المتكرر وحرارة الطهي المرتفعة، غالبًا ما تتحول بقايا الطعام والزيوت إلى طبقات محترقة تلتصق بالسطح وتؤثر على كفاءة الموقد، لهذا السبب من الضروري اتباع طرق فعالة وآمنة لتنظيفها بشكل دوري للحفاظ على أداء البوتاجاز وشكله الجمالي.

أسباب احتراق واتساخ عيون البوتاجاز

خلال الطهي، من الطبيعي أن تتناثر الدهون والسوائل من الطعام على سطح عيون البوتاجاز، ومع استمرار التعرض للحرارة، تتحول هذه البقايا إلى طبقات متفحمة يصعب إزالتها بسهولة، الأمر الذي يؤدي إلى انسداد الفتحات وتقليل كفاءة توصيل اللهب، كما أن تراكم هذه الأوساخ قد يؤثر سلبًا على سلامة الطهي ونظافة المطبخ بشكل عام.

طرق فعالة لتنظيف عيون البوتاجاز المحروقة

الماء الساخن وسائل الصحون

في حال كانت الأوساخ خفيفة، يمكنك نقع عيون البوتاجاز في ماء ساخن مضاف إليه القليل من سائل تنظيف الأطباق، اتركيها منقوعة لبضع ساعات لتليين الرواسب، ثم افركيها باستخدام إسفنجة ناعمة أو فرشاة متوسطة القوة حتى تزول البقع بسهولة.

صودا الخبز والماء

تُعد صودا الخبز من أكثر المواد الطبيعية فعالية في إزالة الدهون العنيدة، قومي بخلط ملعقتين من صودا الخبز مع كمية صغيرة من الماء حتى تحصلي على عجينة، ضعيها على الأماكن المتسخة واتركيها لمدة نصف ساعة، ثم افركيها بلطف واشطفيها جيدًا بالماء النظيف.

الخل وصودا الخبز للتنظيف العميق

للتخلص من الأوساخ المتراكمة منذ فترة طويلة، استخدمي مزيج الخل الأبيض وصودا الخبز، رشي صودا الخبز مباشرة على العيون، ثم أضيفي فوقها كمية من الخل، سيحدث تفاعل فوري يساعد في تفتيت الطبقات المحترقة، اتركي المزيج لعدة دقائق ثم افركي واشطفي.

تنظيف الأمونيا للأوساخ الصعبة

للدهون شديدة الالتصاق، ضعي عيون البوتاجاز داخل كيس بلاستيكي محكم، أضيفي إليه بضع ملاعق من الأمونيا، وأغلقي الكيس بإحكام واتركيه طوال الليل في مكان جيد التهوية، في اليوم التالي افتحي الكيس بحذر ونظفي العيون باستخدام إسفنجة أو فرشاة، وستلاحظين سهولة إزالة الأوساخ.

ملح الليمون والخل

في وعاء يتحمل الحرارة، ضعي عيون البوتاجاز وأضيفي إليها ملعقتين من ملح الليمون والقليل من الخل الأبيض، اسكبي الماء المغلي حتى تغمر العيون بالكامل، اتركيها منقوعة لمدة ساعة أو حتى يبرد الماء، ثم افركيها واشطفيها جيدًا.

خطوات أساسية يجب اتباعها قبل التنظيف

قبل البدء في أي عملية تنظيف، تأكدي أولا من أن البوتاجاز بارد تمامًا لتجنب أي إصابات، أزيلي العيون والأغطية المعدنية وضعِيها في وعاء مناسب للنقع، بعد استخدام أي من المحاليل المقترحة، افركي الأجزاء جيدًا باستخدام فرشاة أو إسفنجة، للوصول إلى الزوايا الضيقة يمكنك استخدام فرشاة أسنان قديمة، وأخيرًا اشطفي كل القطع وجففيها تمامًا قبل إعادتها إلى مكانها.

نصيحة للحفاظ على نظافة دائمة

لصيانة البوتاجاز بشكل منتظم، اخلطي ملعقتين من صودا الخبز مع كوب ماء دافئ وامسحي به عيون البوتاجاز بقطعة قماش نظيفة، للبقع الصعبة، استخدمي العجينة نفسها واتركيها لبضع دقائق قبل المسح، بعدها امسحي بقطعة قماش مبللة ثم جففي جيدا.

الحفاظ على نظافة عيون البوتاجاز بشكل دوري لا يحسن فقط من شكل المطبخ، بل يضمن أيضا عمل الموقد بكفاءة وأمان، مما يوفر وقتا وجهدا أثناء الطهي ويمنحك تجربة مطبخ أكثر نظافة وتنظيما.