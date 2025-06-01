جارى رصد..لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول لمحافظات” الانبار- بابل- البصرة- نينوى”

لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول، والتي تعتبر من احد اهم المواضيع المتداولة في دولة العراق الآن وخاصة مع بدء الكثير من المحافظات العراقية اعتماد وإعلان نتائج طلابها إلكترونيا على المواقع المختصة، وقد ارتفع البحث الآن بشكل بكير من قبل الطلاب حول الاستعلام عن نتائجهم إلكترونيا على محركات الأنترنت وهو ما سوف نرصده إليك تفصيلا عبر هذا المقال.

لينك نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

انتهى طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في جميع المحافظات العراقية من أداء اختبارات الفصل النهائية لهذا لعام في الأسابيع الماضية ، ومنذ ذلك الوقت ويعيش الطلاب حالة من التوتر والقلق من النتيجة والتي بدأت أولى المحافظات العراقية في اعتماد وإعلان النتيجة إلكترونيا بالفعل على موقع وزارة التربية العراقية وموقع نتائجنا التعليمي، وجاءت نسب النجاح للمحافظات التي أعلنت مرتفعة مقارنة بالأعوام السابقة وتجاوزت في بعض المحافظان نسبة 75% ، ومما يبث الطمأنينة في قلوب الطلاب الذين لمك تظهر نتائجهم حتي الان.

نتائج السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

تتوفر نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي على موقع نتائجنا التعليمي والذي يمكنك الاستعلام من خلالاه على النحو التالية