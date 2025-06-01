“مش هتصدقي! اكتشفي أسرار الكيكة الإسفنجية الأسطورية اللي بتعلى زي السحر بـ 4 بيضات بس وبدون أي تعقيد حضريها في البيت واعملي أحلى تورتة احترافية تنافس محلات الحلويات!”

الكيكة الإسفنجية هي الأساس المثالي لأي تورتة ناجحة، والسر في نجاحها لا يكمن فقط في المقادير، بل أيضًا في الخطوات الدقيقة وطريقة الخفق والخبز، في هذا المقال نقدم لكِ وصفة مضمونة لعمل كيكة إسفنجية عالية وهشة باستخدام 4 بيضات فقط، مناسبة لجميع أنواع الحشوات والتغطيات.

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية

لتحضير الكيكة الإسفنجية، تحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، وهي،

أربع بيضات بدرجة حرارة الغرفة، كوب واحد من السكر الأبيض الناعم، كوب واحد من الدقيق المنخول، ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة أو البودرة، رشة ملح.

طريقة التحضير

ابدئي بخفق البيض باستخدام المضرب الكهربائي على سرعة عالية لمدة 7 إلى 10 دقائق حتى يتضاعف الحجم ويصبح لونه فاتحا، أضيفي السكر تدريجيا أثناء الخفق وليس دفعة واحدة للحصول على خليط هش ومتماسك، بعد التأكد من تجانس المزيج، أضيفي الفانيليا مع الاستمرار في الخفق.

في وعاء منفصل، اخلطي الدقيق مع البيكنج باودر والملح جيدا، أضيفي خليط الدقيق إلى خليط البيض على دفعات باستخدام ملعقة سيليكون أو سباتولا مع التقليب برفق من الأسفل إلى الأعلى للحفاظ على الهواء داخل الخليط وعدم فقدان القوام الهوائي.

الخبز والطهي

سخني الفرن مسبقا على درجة حرارة 170 درجة مئوية، جهزي صينية دائرية مقاس 22 أو 24 سم، وادهنيها بالقليل من الزيت وضعي ورق زبدة في القاع فقط، اسكبي خليط الكيك برفق داخل القالب، ثم أدخليها الفرن لمدة تتراوح بين 30 إلى 35 دقيقة دون فتح الباب أثناء الخبز.

بعد التأكد من نضج الكيكة عن طريق إدخال عود خشبي وخروجه نظيفا، أخرجيها واتركيها تبرد في القالب لمدة 10 دقائق، ثم اقلبيها على شبكة سلك واتركيها تبرد تماما قبل التزيين أو التقطيع.

نصائح لنجاح الكيكة الإسفنجية

احرصي على نخل الدقيق أكثر من مرة للحصول على قوام ناعم، لا تفرطي في تقليب الخليط بعد إضافة الدقيق حتى لا تهبط الكيكة، تأكدي من تسخين الفرن مسبقا وعدم فتحه أثناء الخبز للحفاظ على ارتفاع الكيكة، استخدمي البيض بحرارة الغرفة دائما للحصول على أفضل نتيجة، بهذه الطريقة، ستحصلين على كيكة إسفنجية عالية وهشة مثالية لجميع أنواع التورتات سواء كانت بالفواكه أو الكريمة أو الشوكولاتة، جربيها وشاركيها مع أحبائك.