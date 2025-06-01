“وين النونو” تردد قناة وناسة كيدز 2025 الجديد وفرح ولادك في الاجازة

يرغب الكثير من الآباء والأمهات في الوقت الحالي في معرفة التردد الخاص بقناة وناسة، وذلك لكونها تقوم بتقديم محتوى تعليمي وترفيهي للأطفال الصغار، مما يجعلهم يقضون وقت ممتع ومفيد أمام شاشة التلفاز، كما أن قناة وناسة تناسب جميع الأعمار المختلفة من صغير لكبير، فهي تقوم بعرض البرامج المختلفة طوال الـ 24 ساعة أي على مدار اليوم بالكامل وبدون انقطاع.

قناة وناسة كيدز للأطفال

تجمع قناة وناسة كيدز بين العديد من البرامج المختلفة والمحببة لدى الأطفال، فهي تقدم محتوى تعليمي والكثير من المحتويات الترفيهية الموجهة والممتعة، لذلك بمجرد تنزيلك لقناة وناسة كيدز على جهازك ستحصل على الكثير من المميزات الخاصة والجميلة، حيث إنها تزيد من حصيلة أطفالك اللغوية بطريقة بسيطة وسهلة، ومن المميز بالقناة عرضها الأناشيد والأغاني والتي تعمل على تعليم الأطفال مفاهيم مختلفة ومعلومات مفيدة.

كما تعمل تلك القناة على تشجيع جميع الأطفال وذلك عن طريق محتوى خاص بها يتناسب مع أعمارهم المختلفة واهتماماتهم المتعددة، ويتم ذلك على علم واسع ودراية كاملة بتقاليد المجتمع الشرقي وسلوكه الحميد، كما تقلل تلك القناة من خوف وقلق الآباء والأمهات من ترك أطفالهم أمام شاشة التلفاز، فهي توفر بيئة آمنة وأكثر سلامة لأطفالنا عن طريق عرض محتويات إيجابية وآمنة خالية تماما من أي عنف أو محتوى غير لائق، وهذا ما يجعلها الاختيار الأفضل والأكثر أمان لكل أسرة تبحث عن قناة ممتعة وآمنة في نفس الوقت.

تردد قناة وناسة كيدز 2025

تعد قناة وناسة كيدز من أفضل القنوات وأكثرها أمانا على الأطفال، فهي توفر لأطفالكم وقت ممتع ومليئ بالمرح عن طريق برامجها المختلفة والمتنوعة، ولكي يمكنك تنزيل قناة وناسة كيدز بسهولة، عليك باتباع التردد الخاص بنايل سات التالي:

تردد القناة: 11470.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة وناسة عرب سات

كما وقد تم توفير أيضا تردد خاص بعرب سات، وذلك نظرا لكونها من أفضل القنوات التي تحظى باهتمام العديد من الأطفال الصغار والكبار، ويكون التردد كالتالي: