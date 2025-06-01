استمتع بالعيد.. طريقة شحن شدات ببجي uc للحصول على عِتاد لمعارك مميزة ومتعة لا تنتهي

بعد أيام قليلة تبدأ إجازة العيد الكبير وهذا ما جعل محبي لعبة ببجي يتساءلون عن طريقة شحن شدات ببجي uc، وذلك من أجل الاستمتاع بمغامرات ومعارك مميزة وممتعة خلال فترة راحتهم، ونذكر لكم طريقة الشحن الصحيح لشدات ببجي من خلال الموقع الرسمي، بحيث تحصلوا على عِـتاد كثيرة تمنحكم تجربة ممتعة خلال اللعب، فتابعونا عبر موقع “البديل”.
طريقة شحن شدات ببجي uc
يمكن لمستخدمي ومحبي لعبة ببجي الحصول على شدات مضمونة وآمنة من خلال موقع ميداس باي الرسمي، حيث المتجر الرسمي لـ لعبة ببجي، ويمكن أن تدفع أموالًا طائلة إلى مواقع أخرى ولكنها غير مضمونة، ومتاح أن تشحن الشدات اذا اتبعت الخطوات التالية:
- قم بالدخول إلى موقع ميداس باي الرسمي المتاح على الشبكة.
- من الأعلى ستقوم بتسجيل الدخول لتحدد البلد لتظهر لك الشدات بعملة بلدك.
- اضغط على قائمة شراء واختر من القائمة الشدات التي ترغب في شرائها حسب رغبتك.
- حدد طريقة الدفع وأضف معرفك وانتظر وصول الشدات إلى حسابك.
عروض شدات ببجي uc
يقدم ميداس باي عروضًا على شحن الشدات، بمعني أنك إن قمت بشراء 600 شدة، فإنك تحصل بالمجان تمامًا على 60 شدة إضافية، وباقي العروض الأخرى كالتالي:
- شراء 1500 شدة يضمن لك 300 إضافية بسعر 1049.99 جنيه مصري.
- شراء 3000 شدة تحصل من خلاله على 850 شدة إضافية بمبلغ 2099.99 جنيه مصري.
- شراء 6000 شدة يضمن لك 2100 شدة مجانية بمبلغ 4199.99 جنيه مصري فقط.
- شراء 18000 شدة يمنحك 6300 إضافية، وذلك بمبلغ فقط قدره 12599.99 جنيه مصري.
- مبلغ 16799.99 جنيه مصري يضمن لك عدد 24 ألف شدة ومعها 8400 شدة إضافية.