طريقة التحقق من الفواتير برقم الهوية 1446 عبر ناجز في السعودية

لقد تم إصدار منصة خاصة بالمملكة العربية السعودية تدعى بمنصة ناجز الإلكترونية، وذلك للاستعلام عن الفواتير الخاصة بالمواطنين مما يساعد ذلك على توفير الوقت والجهد، حيث قد تم إتاحة العديد من الخدمات الحكومية على تلك المنصة دون الحاجة لمراجعة الدوائر العدلية أو الذهاب للمحكمة، ومن أبرز تلك الخدمات خدمة التحقق من الفواتير التي قد تم إصدارها بواسطة وزارة العدل.

طريقة التحقق من الفواتير برقم الهوية عبر ناجز

إن منصة ناجز هي إحدى الخدمات الإلكترونية التي قد تم تقديمها من وزارة العدل للمملكة العربية السعودية، وذلك لتسهيل الحياة على المواطنين، حيث تمنحهم إمكانية البحث بواسطة رقم الهوية فقط عن التفاصيل الخاصة بالفواتير، وذلك دون وجود ضرورة لزيارة المحكمة، وتتمثل خطوات التحقق في الآتي:

قم بالبحث عبر متصفح الإنترنت عن الموقع الرسمي لمنصة “ناجز” الإلكترونية ومن ثم الدخول إليها.

وعليك باستخدام حسابك الشخصي لأبشر في تسجيل الدخول وذلك من خلال نفاذ وطني موحد.

وبعدها عليك بتحديد خيار “تنفيذ” من القائمة الرئيسية بعد إتمام عملية تسجيل الدخول أو يمكنك البحث عن “فواتير” بطريقة مباشرة في خانة البحث.

ثم قم بالنقر على خيار “التحقق من فاتورة سداد” وبعدها قم بملء البيانات المطلوبة منك.

وفي تلك الخطوة اكتب رقم الهوية الوطنية الخاص بك أو رقم إقامتك في الخانة المخصصة لذلك.

وإذا كنت تملك رقم الفاتورة قم بإدخاله، ومن ثم قم بالنقر على كلمة “استعلام”.

وانتظر قليلا حتى يظهر لك رقم الفاتورة الخاص بك والجهة التي قامت بتصديرها وتاريخ الإصدار وحالة الفاتورة سواء كانت مدفوعة أو غير مدفوعة.

كما سيتم ظهور إليك أيضا المبلغ الذي ينبغي عليك دفعه إن كانت الفاتورة غير مدفوعة.

الاستعلام عن الفواتير برقم الهوية 1446

ينبغي عليك معرفة بعض الملاحظات عند استخدام منصة ناجز للتحقق من الفواتير الخاصة بك لعام 1446، حيث تحتوي تلك الخدمة على الفواتير العدلية فقط مثل الرسوم الخاصة بتقديم طلب تنفيذ أو مبالغ قضائية أو رسوم إصدار وثائق أو صكوك، ولكي تتجنب حدوث أي تأخير في المعاملات القضائية الخاصة بك، وعليك بالتأكد من دفع الفواتير في وقتها المحدد، ويمكنك فعل ذلك باستخدام رمز السداد الخاص بك الموجود في الفاتورة وذلك عبر تطبيق البنك.

خدمة التحقق من الفواتير إلكترونيا

هناك العديد من المزايا التي يتم الحصول عليها عند استخدام خدكة التحقق من الفواتير عبر منصة ناجز الإلكترونية، ويمكننا إلقاء الضوء عليها من خلال الآتي: