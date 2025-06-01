تم رفع ..رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2025 لأغلب المحافظات العراقية على nataegna

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول2025، وجارى الآن رفع باقي نتائج المحافظات العراقية المتبقية التي لم تعلن نتائج طلابها حتى الآن، ومن المتوقع أن تنتهي كافة المحافظات فى الساعات المقبلة لكي تكون النتائج متاحة رسميا على موقع نتائجنا التعليمي وموقع وزارة التربية العراقية، ونرصد إليك جميع التفاصيل الخاصة باعتماد وإعلان نتائج الصف السادس الابتدائي 2025 بالعراق في جميع المحافظات.

رابط نتائج السادس الابتدائي العراق الدور الاول2025

تواصل باقي المحافظات العراقية عملية تصحيح ومراجعة أوراق طلابها في الصف السادس الابتدائية على ان ترفعها في خلال الساعات المقبلة على موقع نتائجنا، وخاصة وان اغلب المحافظات العراقية أعلنت نتائج طلابها بالكامل في ملفات بى دي اف، كما يمكن للطلاب الآن وفقا لأخر التصريحات من قبل المسؤولين في الوزارة استخراج شهادات ورقيا من المدارس في اليوم التالي من الاعتماد.

موقع نتائجنا السادس الابتدائي 2025 الدور الأول

توفر وزارة التربية العراقية عدة مواقع إلكترونية يمكن للطلاب من خلالها الاطلاع على نتائجهم في كافة الصفوف، والان يتم رفع ملفات النتائج النهائية للصفوف المرحلة الابتدائية على رابط نتائج السادس الابتدائي الدور الأول 2025 على موقع نتائجنا التعليمي بالخطوات التالية: