“معاشك قبل العيد” موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 في مصر من التأمينات الاجتماعية

تعد المعاشات مصدر أساسي للدخل للعديد من الأسر المختلفة في مصر، لذلك ينتظر الكثير من المتقاعدين وأصحاب المعاشات مع بداية كل شهر أن يتم الإعلان عن الموعد الخاص بصرف المعاشات من التأمينات، وبناء على ذلك تم تركيز النظر بواسطة هيئة التأمين الاجتماعي على تحديد وتنظيم المواعيد الخاصة بصرف المعاشات، مما يعمل ذلك على جعل عملية الصرف أكثر مرونة عن طريق منع حدوث أي ضغط في الصرف، وذلك لتوفير الوقت للراغبين بالحصول على المعاش الخاص بهم دون أي صعوبة أو تأخير، ولذلك نعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل الخاصة بصرف المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر يونيو 2025 في مصر

لقد تم الإعلان بواسطة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن الموعد المخصص لصرف المعاشات الخاصة بشهر يونيو 2025، حيث قد تم ذكر بأن سيبدأ موعد الصرف مع بداية شهر يونيو ولكي تحدث عملية الصرف بطريقة منظمة دون حدوث أي ازدحام أو ضغط، ولهذا تم تقسيمه لعدة أيام تتمثل كالتالي:

أصحاب المعاشات التي تبلغ أقل من 2000 جنيه، يبدأ الصرف الخاص بهم يوم الأحد الموافق لـ 1 من شهر يونيو 2025.

أصحاب المعاشات التي تتراوح ما بين 2000 لـ 3000 جنيه يبدأ الصرف الخاص بهم يوم الاثنين الموافق لـ 2 من شهر يونيو 2025.

أصحاب المعاشات التي تزيد عن 3000 جنيه يبدأ الصرف الخاص بهم يوم السبت الموافق لـ 3 من شهر يونيو 2025.

أما بالنسبة للفئات المتبقية تستمر عملية الصرف لهم كل يوم، وذلك حتى يتم الانتهاء من جميع المستحقات.

طرق صرف معاشات يونيو 2025

تم توفير العديد من الطرق لتسهيل عملية الحصول على كافة المستحقات بواسطة هيئة التأمين، لكي يتمكن أصحاب المعاشات من صرف المعاش الخاص بهم بكل سهولة، وتتمثل الطرق في الآتي:

يمكن الصرف عن طريق مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

إذا كان صاحب المعاش يملك حساب بنكي خاص به فيمكنه الصرف من خلاله.

يمكن استخدام بطاقات ميزة أو بطاقات الهيئة القديمة لصرف المعاش.

يمكن الصرف أيضا عن طريق المحافظ الإلكترونية كفودافون كاش وغيرها إن توفر أو عن طريق تفعيل الخدمة الخاصة بالدفع الإلكتروني.

نصائح صرف المعاشات في مصر

يجب الامتثال لبعض التعليمات لضمان الحصول على تجربة جيدة عند صرف المعاش، والتي تتمثل في:

قم بمتابعة الرصيد الخاص بك إلكترونيا.

عليك بالذهاب لأقرب مكتب بريد لك.

لا تذهب للصرف في الأيام الأولى لتجنب حدوث الازدحام والضغط.

تجنب مشاركة الرقم السري الخاص بك أو بيانات البطاقة مع أي أحد.