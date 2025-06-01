37 مليون جنية في أسبوع واحد بس! .. ايرادات فيلم مشروع اكس بطولة كريم عبدالعزيز

قد ارتفعت ايرادات فيلم مشروع أكس بشكل كبير جدًا فى الفترات الاخيرة وخاصة فى السينما المصرية، وقد احتل الفيلم الترتيب الثاني على شباك التذاكر فى السينما المصرية، والتي قد يعتبر قد وصل بشكل مؤكد فى يوم الجمعة الموافق 30 من شهر مايو الجاري على ان وصل أيراداته الى 3 مليون و 500 الف جنية مصري، مقابل بيع تذاكر وصل الى 25 الف تذكرة.

ايرادات فيلم مشروع اكس

قد ارتفعت ايرادات فيلم مشروع أكس الى مبلغ قوي جدًا والتي قد وصلت الى اجمال الايرادات 36 مليون و 334 الف جنية مصري، والذي قد يعتبر الفيلم الأول منذ فترة طويلة الذي يشمل أضخم الأيرادات السينمائية الى هذا المبلغ، بالاضافة الأنه ايضا قد شمل اضخم الأنتاجات طول فترة تقديمة وذلك لانه قد تم تصويرة فى أكثر من خمس دول قوية وكبيرة ومنها ( مصر، الفاتيكان ، وايطاليا، وتركيا، والسلفادور) ولذلك قد تم استخدام العديد من التقنيات المختلفة والمتميزة على الأطلاق التي ميزت الفيلم عن العديد من الأفلام الاخرى التي قد تم عرضها فى الفترات الاخيرة.

ابطال فيلم مشروع أكس

قد شمل فيلم مشروع اكس العديد من الابطال المختلفة التي ميزت الفيلم، وجعلته الفيلم الأول والمميز على الأطلاق فى هذا الموسم الحالي، وقد تميز الفيلم بتواجد هذه المجموعة المتميزة من الابطال وهما( كريم عبد العزيز، اياد نصار، ياسمين صبري،هنا الزاهد، مصطفي غريب، احمد غزي) وغيرهم من الفنانين الكبار، بالاضافة الى ان الفيلم من اخراج بيتر ميمي ومن انتاج تامر مرسي).