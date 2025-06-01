ابسط هتصرفها قبل العيد .. موعد إيداع منحة العمالة الغير منتظمة للمستحقين 2025

قد اوضحت الجهات المختصة المصرية، العديد من القرارات الرسمية المؤكدة حول منحة العمالة الغير منتظمة المخصصة لعيد الأضحى المبارك، وقد اشارت الوزارة القائمة على البرنامج وهي وزارة التضامن الاجتماعي القائمةى على البرنامج، بانه سوف يتم صرف المنح لجميع المواطنين المتوافر لديهم فقط الشروط المطلوبة فى الحصول على الدعم المالي.

منحة العمالة الغير منتظمة

قد اوضحت الجهات المختصة الرسمية بانه سوف يحصل العديد من المواطنين بالحصول على منحة العمالة الغير منتظمة المخصصة لعيد الأضحى المبارك، وأشارت بشكل رسمي على ان تكون المبلغ المالي المخصص للدعم هو 1500 جنية مصري، وذلك على ان يتم فقط صرف المبالغ المالية قبل المناسبة على الفور، وقد تشمل المنحة المخصصة من وزارة التضامن الاجتماعي 6 منح مختلفة وقد تتمثل هذه المنح فى الأتي وهما ( العيد المجيد، عيد الفطر، وعيد الأضحي، والمولد النبوي الشريف، شهر رمضان المبارك، عيد العمال)

الفئات المستحقة من منحة العمالة الغير منتظمة

قد اوضحت الجهات المختصة المصرية عن العديد من الفئات المستحقة من منحة العمالة الغير منتظمة، والتي أشارت على ان يتم توافر المبالغ المالية المخصصة لهم بشكل فوري قبل كل مناسبة على الاطلاق، وهذا الأمر من أجل مساعدة المواطنين فى الوصول اىل الحياة الكريمة، ومساعدة الجهات المختصة لهم، وقد اشارت على توافر العديد من الفئات المستحقة التي سوف يحصلون على الدعم المالي المخصص من الوزارة، وقد يتمثلون فى الأتي وهما: