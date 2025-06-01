عاصفة وبيوت اتخلعت من شدتها .. الارصاد تكشف عن طقس الأسكندرية اليوم

قد اوضحت العديد من الاقمار الصناعية المختلفة التي من خلالها تم اختلاف شديد فى الطقس بيوم أمس والموافق الثلاثون من شهر مايو الجاري، وقد انخفضت درجات الحرارة على ان تواصلت الى 17 درجة مؤوية فى مساء اليوم، بالاضافة الى ان حدثت أمطار شديدة جدًا والتي من خلالها حدث تاثير سيئ على العديد من الجهات المختلفة بداخل الأسكندرية.

طقس الأسكندرية اليوم

قد أرتفع التساؤل المستمر على العديد من عمليات البحث حول طقس الاسكندرية اليوم، والذي قد اوضحت الجهات المختصة بان من المحتمل ان تستمر العاصفة التي قد حدثت أمس أن تستمر حتي نهاية اليوم، وقد اوضحت هيئة الأرصاد الجوية، بانه من الممكن ان يتم الوصو فى نهاية يوم السبت الموافق الواحد والثلاثون من شهر مايو الجاري، على أن يتم انحفاض درجات الحرارة، بالأضافة الى أنه ايضا قد اوضحت الجهات على أن يشمل اليوم ايضا رياح مستمرة حتي نهاية اليوم.

درجات الحرارة اليوم

قد أوضحت هيئة الأرصاد عن العديد من درجات الحرارة المختلفة في الأماكن الساحلية، وقد أشارت على ان تتمثل فى الأتي: