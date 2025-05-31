دعاء يوم عرفات “اللهم يا رب العالمين أرزقني أستجابة وقبول ما سألت” .. رددها

قد يبحث العديد من المسلمين فى هذا اليوم عن دعاء يوم عرفات لاستجابة الدعوات وقضاء الحوائج، وقد اوضحت دار الافتاء المصرية العديد من الادعية التي من الممكن أن يتم تداولها بشكل مستمر بين الأشخاص وبين بعضهم، والذي يستحب ايضا تكراراها فى يوم مبارك مثل يوم وقفة عرفات، كما اشارت الوزارة على العديد من الأدعية المستحبة لاستجابة الدعاء وقضاء الحوائج.

دعاء يوم عرفات

قد يبحث العديد من المسلمين والاشخاص عن دعاء يوم عرفات والذي قد يفضل ان يتم تكراره على مدار اليوم والذي يساعد فى استجابة الدعوات وقضاء الحوائج، وقد يتمثل هذا الدعاء فى الأتي وهو:

اللهم يا رب العالمين أرزقني أستجابة وقبول ما سألت.

اللهم لا ترد دعائي خائبًا يار أرحم الراحمين.

اللهم أني عبدك الضعيف استجب لدعائي يا رحيم.

اللهم أجبر بخاطري جبرًا يليق بعظامتك يا رب العالمين.

اللهم أني أسالك من الخير كله، عاجله وآجله، واسألك من الرزق كله.

اللهم أن كان رزقي فى السماء فانزله لي يا رب العالمين، وأن كان فى الأرض فأخرجه لي يا أرحم الرحمين.

ادعية العشر الأوائل من ذي الحجة

قد يوجد العديد من الأدعية المخصصة بالعشر الأوائل من ذي الحجة، والتي يمكن ان يتم الاكثار منها فى هذه الايام المباركة، وقد تشمل هذه الادعية فى الاتي وهي: