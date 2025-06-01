طريقة استخراج جواز السفر السوري 2025 عبر بوابة خدمة المواطن والأوراق المطلوبة

تقوم الجهات الخاصة المختلفة بتطوير الخدمات الخاصة بالحكومة السورية، كما إنها تقوم بتخفيف الأعباء عن المواطنين السوريين وذلك عبر اعتماد المنصات الإلكترونية مما يقوي ذلك من كفاءة الأداء، حيث يمر جواز السفر لدولة سوريا بالعديد من التحديثات التقنية الإجرائية وذلك لعام 2025، حيث تساعد تلك التحديثات كل المواطنين الذين يقيمون بداخل أو خارج سوريا على تسريع المعاملات بينهم وإنهاء الإجراءات الخاصة بهم بأقصى سرعة.

طريقة استخراج جواز السفر السوري 2025

يمكن للمواطنين بداخل الجمهورية العربية السورية التقديم إلكترونيا عبر منصة خدمة المواطن لنيل جواز سفر خاص بهم، وذلك دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية إلا عند الحصول على الوثيقة فقط، مما يعزز ذلك من راحة المواطنين السوريين، ولكي يمكنك القيام بذلك عليك باتباع بعض الخطوات الأساسية، والتي تتمثل في:

قم بالدخول عبر متصفح الإنترنت للموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة “خدمة المواطن“، وعليك بملء وثيقة إثبات شخصية لا يتعدى التاريخ الخاص بإصدارها ثلاثة أشهر كبطاقة الهوية الوطنية أو قيد مدني قد تم توثيقه من الوزارة الخارجية لدولة سوريا.

كما يجب على الذكور تقديم وثيقة تجنيد وذلك طبقا للفئة العمرية المرادة، علاوة على إرفاق جميع الوثائق عبر المنصة، والانتظار حتى يتم معالجة الطلب الخاص بك.

ثم عليك بالانتظار حتى يأتي الوقت المحدد لاستلام الجواز الخاص بك من المركز، وذلك حسب نوع المعاملة التي قد تم طلبها.

استخراج جواز السفر للسوريين في الخارج

لقد قامت السفارات والقنصليات للجمهورية العربية السورية بتوفير آليات تقديم مشابهة وذلك للمغتربين السوريين، حيث تعتمد تلك الآليات على التنسيق مع الجهات الرسمية في البلد التي يقيم بها، وذلك مع ضرورة الالتزام بكافة الشروط المطلوبة من متطلبات تجنيد ومستندات خاصة قد تم توثيقها من الجهات القنصلية المعتمدة.

أنواع جوازات السفر السورية 2025

يتم تحديد الرسوم الخاصة بإصدار جوازات السفر تبعا لما قامت القنصلية السورية بالإعلان عنه، حيث يتوقف ذلك على نوع المعاملة وسرعة إنجازها، ويمكننا التعرف على تلك الأنواع من خلال الآتي:

الجواز العادي: يصدر الجواز العادي خلال مدة قد تصل لـ 45 يوم ويتم دفع رسوم تبلغ حوالي 312.700 ليرة سورية.

الجواز المستعجل: يصدر الجواز المستعجل خلال مدة قد تصل لـ 15 يوم، ويتم دفع رسوم تبلغ حوالي 312.700 ليرة سورية.

الجواز الفوري: أما عن الجواز الفوري فهو يصدر خلال مدة قد تصل لـ 48 ساعة، ويتم دفع رسوم تبلغ حوالي 2.010.700 ليرة سورية.

وهناك رسوم إضافية يتم دفعها أيضا نتيجة استخدام المنصة الإلكترونية والخدمات الخاصة بالمصرف، وتضاف للتكلفة الكلية تقدر بحوالي 100.000 ليرة سورية.

الأوراق المطلوبة للحصول على جواز السفر السوري

لكي يمكنك استخراج جواز سفر سوري عليك بتجهيز بعض المستندات الأساسية والتي تشمل: