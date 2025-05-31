المملكة المغربية تُعلن رسميًا عن منع الاضحية فى المغرب لهذا السبب!

قد تم تاكيد الوصول الى البيانات الهامة من الجهات المختصة عن منع الاضحية فى المغرب، والذي قد صدر بقرار رسمي من خلال سلطات الاقليم المغربي، وقد اشارت على وجود العديد من القرارات الصارمة التي سوف يتم تنفيذها بشكل مؤكد من خلال جميع المواطنين بدولة المغرب، وفى حالة المخالفة سوف يتم دفع الغرامة المالية.

منع الاضحية فى المغرب

قد اعلنت رسميا سلطات الأقليم المغربي، بالقرارات الحاسمة حول منع الأضحية فى المغرب، وقد أشارت بشكل رسمي على أن جميع المواطنين ممنوع لديهم أن يقومون بذبح الأضاحي لهذا العام، كما ايضا اشارت الجهات المختصة بانه من الممنوع ان يتم توريد الاضاحي الى الشناقة والتي تعتبر مكان مخصص لذبح الأضاحي ايضا، وانه قد تم رصد العديد من جهات الامن على البحث المستمر فى جميع المنازل والمزارع والاستلاء على اي مواشي والتحفظ عليها، بالاضافة الى انه قد يمنع تمامًا ان يتم شحذ السكاكين فى الاماكن العامة او بيع الفحم المخصص للشواء على الأطلاق، وهذا الامر قد يعتبر من الممارسات التقليدية التي قد تم منعها فى البيان الاخير من الجهات المختصة.

أسباب منع الأضحية فى المغرب

قد أوضحت الجهات المختصة عن العديد من القرارات الصارمة التي قامت باصدارها فى الفترة الأخيرة واشارت على أن يتم الالتزام بها وقد اوضحت ايضا بانها من الممارسات التقليدية التي قد تساعد فى الفضاءات العشوائية بداخل الدول، وقد يجب ان يتم الالتزام بعدم الذبح فى الشوارع او فى الشنقات على الاطلاق، وان هذا الامر سوف يتم تغيرة فى السنوات المقبلة، ولكن فى هذا الوقت الحالي يمنع من اي مواطن مغربي ان يقوم بشعيرة الذبح على الاطلاق، ومن يخالف ذلك سوف يتعرض للمسألة القانونية مع دفع الغرامة المالية المخصصة من الوزارة.