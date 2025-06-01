“بكام طن رفيع وعريض الحبة” سعر الأرز الشعير اليوم الأحد 1 يونيو 2025 في الأسواق المحلية

استقر سعر الأرز الشعير اليوم الأحد الموافق الأول من شهر يونيو 2025 في الأسواق المحلية المصرية، فيما يعتبر الأرز الشعير من أهم السلع الأساسية والغذائية في مصر وقد شهدت حالة من الهدوء والثبات تزامنا مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، ولذلك نقدم السطور المقبلة أخر تحديث للأسعار منذ قليل فتابعونا.

سعر الأرز الشعير اليوم في مصر

تمثل سعر الأرز الشعير اليوم في مصر كأخر تحديث منذ قليل ببداية التعاملات بالأسواق لتكون بذلك على النحو الآتي:

بلغ سعر طن الأرز الشعير بالحبة الرفيعة، الآن بالسوق المحلي المصري عند نحو 16,000 جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الشعير بالحبة العريضة، الآن بالسوق المحلي المصري عند نحو 16.5 ألف جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض بالحبة رفيعة، الآن بالسوق المحلي المصري عند نحو 25,000 ألف جنيه.

بلغ سعر طن الأرز الأبيض بالحبة عريضة، الآن بالسوق المحلي المصري عند نحو 27,000 ألف جنيه.

بلغ سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ، الآن بالسوق المحلي ليتراوح ما بين 25 جنيه ويصل إلى 28 جنيه.

أسعار السلع الغذائية اليوم الأحد 1 يونيو 2025

جاءت أسعار السلع الغذائية اليوم في الأسواق المحلية المصرية لتتمثل بذلك وتكون كما يلي: