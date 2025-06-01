“بكام سعر كرتونة البيض الأحمر” أسعار الفراخ اليوم الأحد 1 مايو 2025 في بورصة الدواجن والمحلات التجارية

شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 1 مايو 2025 حالة من الاستقرار والهدوء في بورصة الدواجن والمحلات التجارية ببداية التعاملات، وجاء ذلك الثبات بعد الانخفاض والتراجع الذي حدث بالأسعار خلال الأسبوع الماضي، حيث تراجع سعر كيلو الفراخ البيضاء بقيمة نحو 5 جنيه مصري، فيما أنه بذلك تواصل الدواجن استقرارها تزامنا مع قرب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي يفصلنا عنه أيام قليلة.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الفراخ اليوم ببورصة الدواجن كأخر تحديث منذ قليل لتكون الأسعار بالمزرعة وللمستهل أيضا على النحو الآتي:

كيلو الفراخ البيضاء عند 81 جنيه بالمزرعة وعند 91 جنيه للمستهلك.

كيلو الفراخ البلدي عند 120 جنيه بالمزرعة وعند 128 جنيه للمستهلك.

كيلو الفراخ الساسو عند 87 جنيه بالمزرعة وعند 90 جنيه للمستهلك.

كيلو الأمهات البيضاء عند 73 جنيه بالمزرعة وعند 79 جنيه للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المحلية المصرية

تمثلت أسعار الكتاكيت اليوم في الأسواق المحلية تزامنا مع ثبات أسعار الفراخ مؤخرا لتتمثل بذلك وتكون كما يلي:

الكتكوت الأبيض عمر يوم، سجل الآن ليكون ما بين 11 إلى 13 جنيه.

الكتكوت الساسو، سجل الآن ليكون ما بين 7 إلى 8.5 جنيه.

الكتكوت البلدي، سجل الآن ليكون ما بين 4.5 إلى 6 جنيه.

الكتكوت المشعر، سجل الآن ليكون ما بين 7.5 إلى 8 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم الأحد 1 يونيو 2025

جاءت سعر كرتونة البيض اليوم لكل من النوع الاحمر والأبيض والبلدي لتكون كالتالي: