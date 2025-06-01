بكام طن حديد عز الآن.. سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر الأحد 1 يونيو 2025 بسوق مواد البناء

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر بشكل دوري ومستمر، حيث شهدت سعر طن الحديد حالة من التراجع اليوم الأحد الموافق 1 يونيو 2025 في سوق مواد البناء أما عن سعر طن الأسمنت فقد شهد ارتفع طفيف في عدد من الشركات العاملة بالسوق المحلي، ويأتي ذلك وفقا لأخر تحديث من الأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد والأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر طن الحديد والأسمنت وفقا لأخر تحديث منذ قليل صادر من بيان بوابة الأسعار المحلية، ولذلك فقد تمثلت تلك الأسعار لتكون كما يلي:

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 37392 جنيه مصري.

بلغ سعر طن اسمنت الرمادي اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 3617 جنيه مصري.

بلغ سعر طن اسمنت حلوان اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 3470 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد المراكبي اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 37500 جنيه مصري.

سعر طن حديد عز اليوم في سوق مواد البناء

جاء أخر تحديث لسعر طن الحديد في سوق مواد البناء وتكون على النحو التالي:

بلغ سعر طن حديد عز اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 39461 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد بشاي اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 38500 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد العشري اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 36200 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد المصريين اليوم وفقا لأخر تحديث الآن 38000 جنيه مصري.

سعر طن الأسمنت اليوم الاحد 1 يونيو 2025

أما عن سعر طن الأسمنت اليوم في الأسواق المحلية المصرية مع بدء التعاملات جاءت كالآتي: