“بكام سبيكة 10 جرام BTC” سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1 يونيو 2025 بسوق الصاغة

تباين سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 1 يونيو 2025 بسوق الصاغة المحلية مع بداية التعاملات، فيما سجلت سعر أوقية الذهب عالميا ليكون عند قيمة 3289 دولار أمريكي للبيع وعند قيمة 3290 دولار أمريكي للشراء، حيث يكون سعر جرام الذهب لا يشمل قيمة المصنعية التي تختلف من مكان لأخر ومن منطقة لأخرى، ولذلك نقدم السطور المقبلة اخر تحديث للأسعار وفقا لما أعلنته شعبة الذهب فتابعونا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب اليوم في مصر كأخر تحديث منذ قليل للبيع والشراء ببداية التعاملات الصباحية لكافة الأعيرة الذهبية لتكون كالتالي:

سعر جرام عيار 24 الآن بالأسواق تسجل عند 5217 جنيه للبيع، وأيضا عند 5245 جنيه للشراء.

سعر جرام عيار 21 الآن بالأسواق تسجل عند 4565 جنيه للبيع، وأيضا عند 4590 جنيه للشراء.

سعر جرام عيار 18 الآن بالأسواق تسجل عند 3912 جنيه للبيع، وأيضا عند 3942 جنيه للشراء.

سعر جرام عيار 14 الآن بالأسواق تسجل عند 3043 جنيه للبيع، وأيضا عند 3060 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب الآن بالأسواق تسجل عند 36520 جنيه للبيع، وأيضا عند 36720 جنيه للشراء.

أسعار سبائك الذهب اليوم الأحد 1 يونيو 2025

جاءت آخر تحديثات لأسعار سبائك الذهب اليوم بسوق الصاغة في مصر لتتمثل بذلك على النحو الآتي: