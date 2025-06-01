خطوات استخراج أسماء مشمولين دعم الرعاية الاجتماعية في العراق عبر مظلتي spa.gov.iq

لقد قامت الحكومة العراقية بتوفير بعض البرامج الأساسية كالرعاية الاجتماعية والتي تساعد في استقرار الأسر العراقية، وذلك عن طريق تحسين الأوضاع الاقتصادية الخاصة بهم لمواجهة التحديات المختلفة، لذلك تقوم الحكومة العراقية بدعم الأسر التي تستحق ذلك عن طريق منحهم دعم مالي، حيث يتم ذلك عبر الوجبات الاجتماعية ويتم الإعلان عن ذلك كل سنة، ونظرا لذلك يبحث الكثير من مواطني دولة العراق عن كيفية الحصول على الأسماء التي تم ذكرها في الوجبة الأخيرة، كما إنهم يبحثون أيضا عما إذا كانوا مستفيدين من ذلك أم لا، لذا نعرض لكم في هذا المقال كافة المميزات الخاصة بتلك الرعاية وجميع الخطوات للحصول على الأسماء المشمولة بالوجبة الأخيرة وذلك عبر منصة مظلتي.

خطوات استخراج أسماء مشمولين دعم الرعاية الاجتماعية

تمنح تلك المنصة مواطني دولة العراق إمكانية الاستعلام بكل سهولة عن أسماء المشمولين بالوجبة الأخيرة، وذلك للتأكد من وجود أسمائهم، لذا عليكم باتباع الخطوات التالية:

بداية لابد من الدخول للموقع الرسمي لمنصة “مظلتي” عبر متصفح الإنترنت، وفي حال دخولك للمنصة قم بتحديد خدمة الرعاية الاجتماعية.

ثم قم بملء البيانات الشخصية المطلوبة منك كالرقم الوطني والمحافظة في الخانات المخصصة لها بصفحة الاستعلام.

وهنا عليك بمراجعة بياناتك والتأكد منها بدقة وذلك للحصول على نتائج سليمة، وبعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بشكل سليم قم بالنقر على زر استعلام وانتظر قليلا حتى تظهر النتيجة الخاصة بالمشمولين بالوجبة السابعة.

دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

تعمل تلك الرعاية الاجتماعية على رفع مستوى المعيشة الخاص بمواطني دولة العراق، ويتم تقديم تلك الخدمة لأكثر المواطنين حاجة لذلك مما يساعد في تحسين وضعهم المالي، ويعد من أفضل المميزات الخاصة بخدمة الرعاية الاجتماعية ما يلي: